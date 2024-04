Presidente de la CUT por Siderúrgica Huachipato: “La empresa tiene que apelar (...) sería desastroso que no lo hiciera”

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), David Acuña, conversó con La Prueba de ADN para profundizar sobre el llamado a movilización para el próximo 11 de abril, el levantamiento social por problemas laborales y diferentes aristas relacionadas.

Respecto al petitorio que presentaron, el invitado indicó que lo “hemos construido con diferentes organizaciones sociales, con la Confech, organizaciones de pobladores, con agrupaciones de Pymes, cooperativas y también estamos esperando la suma a este petitorio por parte del Colegio Médico y del Colegio de Profesores”.

Según explicó, se está buscando “levantar nuevamente las demandas que no han tenido respuestas. En Chile hemos vivido procesos que no han llevado a tener una respuesta clara por parte del sistema político, está al debe el Gobierno como también los parlamentarios, y el rol que están jugando los empleadores y empresarios”.

“Están no permitiendo hacer prosperar los proyectos de ley, como la reforma tributaria, lo que está pasando con la reforma de salud, las Isapres o lo que estamos pidiendo con la reforma de pensiones”, agregó.

Así, Acuña explicó que con “este pliego nos permita llegar a generar otras instancias. El paro del 11 de abril para nosotros es solo el inicio. Queremos ir conversando, invitando más organizaciones”.

Hizo hincapié en que “el Gobierno, obviamente, es uno de los actores que tiene que ver en la construcción social”, y si bien reconoce que “hemos tenido avance en el mundo laboral, creemos que no han sido suficiente”.

“Aún falta mucho, hay compromisos del Estado, del Estado empleador, por sobre todo, porque el Estado también juega un rol de empleador. Es ahí donde también está al debe”, añadió.

Situaciones en la región del Biobío

Uno de los casos que se ha tomado la agenda en la región del Biobío es lo que ocurre con la siderúrgica Huachipato, que atraviesa un contexto judicial y formal conforme al avance de su caso.

Frente a esto, el sindicalista apeló a que “la empresa tiene hasta el jueves -4 de abril- para presentar la apelación a las medidas. Y si la empresa no presenta la apelación, no se va a poder revisar nuevamente ese número que buscar las empresas, que es un 25% de impuesto sobre el acero chino”.

“Vemos voluntad por parte del Estado, vemos voluntad por parte de todo los empresarios, está la voluntad de trabajadores y trabajadoras. Pero no está esa voluntad de la empresa”, complementó.

Bajo el escenario actual, David Acuña sostiene que “es importante que se siga la institucionalidad, por eso es importante la empresa apele al tema de las salvaguardas para poder entregar las herramientas al Estado”.

“Esto termina el jueves; la empresa tiene que apelar, porque si no apela, no esta respuesta que están pidiendo y que han apoyado fuertemente los trabajadores (...) confiamos en que la empresa pueda, y debe apelar. Sería desastroso que no lo hiciera”, enfatizó.

“Aquí estamos todos en conjunto tratando de salvar una empresa, de generar las condiciones para que se pueda seguir desarrollando algo que estratégico para el país, el acero. Todos podemos levantar esto, pero si un eslabón no realiza la labor, nos va a cortar la cadena”, complementó, aclarando que es algo “en conjunto” y que “no estamos atacando a la empresa”.