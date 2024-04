“La Plaza Italia no sirvió para mucho más que quemar iglesias y sacar un Presidente”: Kike Morandé lanzó incendiaria crítica

Kike Morandé se transformó en Trending Topic durante la tarde del martes tras lanzar una incendiaria crítica en su programa de Youtube.

El animador invitó a Morandé Te Ve a la actriz Peka Parra, quien también fue parte del elenco del extinto Morandé con Compañía.

Y ahí recordaron momentos trabajando juntos, donde la intérprete confesó lo mucho que extrañaba al estelar del pueblo.

“Echo mucho de menos lo que teníamos en Morandé. Era como pasarlo bien, divertido, uno llegaba a echar la talla, uno como que no trabajaba. Era como que te pagaban para ir a pasarlo bien, con todo respeto y cariño”, dijo.

Kike Morandé, contra todos

Esa afirmación sirvió para que el conductor comenzara a ahondar en las razones del término de espacio de Mega, señalando que también había “comenzado el tema de la mujer”, aludiendo a las manifestaciones feministas.

Parra complementó que aquello “los cohibió a todos” y que “uno no sabía qué era lo correcto y que no, en que la podía embarrar y en que no. Si digo esto, puede sonar demasiado y se pueden ir en contra de las chiquillas, como que uno tenía más cuidado”.

Entonces, el exrostro de Mega disparó con todo contra los actores. “En su minuto, los teatristas eran los de ‘vamos a la Plaza Italia, vamos a la Plaza Italia’. Hoy día, después de la Plaza Italia, se quedaron todos sin pega y se dieron cuenta que la Plaza Italia no sirvió para mucho más que quemar iglesias y sacar un Presidente”, expresó.

Kike Morandé y Peka Parra se mandaron un diálogo de antología:



Y agregó que “todos esos extremos influyeron mucho en la manera de pensar y ver las cosas de la gente que maneja la televisión. Entonces salimos todos los que podíamos ser algo contrario a la Plaza Italia”.

Una declaración que, de inmediato, hizo eco en redes como X, donde el nombre de Kike Morandé se transformó en tendencia, llevándose varios comentarios.