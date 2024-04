Este martes, Los Tenores abordaron las complicaciones físicas que ha tenido Arturo Vidal desde que llegó a Colo Colo. En este contexto, Jean Beausejour recordó al ex fisioterapeuta de la selección chilena que hacía “milagros” al interior de La Roja, siendo el principal responsable de recuperar a varios jugadores para el Mundial 2014, entre ellos, al “King”.

“José Amador era buenísimo. Se le quiso dar un tinte de curandero, con una carga negativa media mística, pero era todo lo contrario, hacía todo desde la base científica”, partió señalando el ex seleccionado nacional sobre el especialista cubano.

“Hacía masoterapia muy personalidad y dirigida, tenía un nivel de palpación con las manos poco antes visto, era un maestro en el escaneo con los dedos. Vi milagros”, reconoció el otrora zaguero.

Jean Beausejour remarcó que Jorge Sampaoli confiaba mucho en el trabajo del fisioterapeuta cubano, al igual que otras figuras de La Roja. “Jorge Valdivia también le tenía fe, tuvo alrededor de 1.500 intervenciones en dos años”, comentó “Bose” en tono de humor. “Conmigo no, porque yo no era VIP, me atendía en Fonasa nomás”, agregó entre risas.

Por último, el bicampeón de América mencionó que José Amador “era muy simpático y nos relataba su experiencia en Cuba, en cómo se formó con precariedades en torno a los instrumentos para trabajar, pero otras cosas lo obligaron a crecer y a partir de ahí es el profesional que es”.