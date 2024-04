Consejo de Defensa del Estado aprueba presentar querella contra Daniel Jadue

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha decidido, de manera unánime, presentar una querella contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Esta medida sigue a la solicitud de formalización del exprecandidato presidencial por parte del Ministerio Público, en una investigación liderada por la fiscal Giovanna Herrera de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte.

Daniel Jadue (PC) enfrenta acusaciones de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal. Estos delitos estarían relacionados con operaciones de compra y venta de insumos para combatir el COVID-19 a través de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), afirma La Tercera.

La decisión del CDE se anticipó por su presidente, Raúl Letelier, el pasado 27 de marzo, indicando que se habían identificado “conductas ilícitas” dentro de la entidad. Este anuncio generó reacciones adversas dentro del PC, especialmente del timonel Lautaro Carmona, quien criticó la prudencia de Letelier y acusó al presidente del CDE de activismo político.

El caso surge de una disputa entre la empresa Best Quality SPA y Achifarp, fundada por Jadue, sobre un pago de $960 millones por insumos médicos. César Ramírez, vendedor y comisionista de Best Quality SPA, realizó una autodenuncia en la que declaró que Jadue había solicitado un “bono” adicional de insumos, que terminó en la sede del Partido Comunista en Recoleta. Este incidente se detalla en un reportaje de Ciper, apoyado por un intercambio de mensajes que sugiere que Best Quality iba a realizar una “donación” para Jadue.

La Contraloría había alertado previamente sobre irregularidades en la gestión de Achifarp, señalando la falta de estados financieros y protocolos claros de adquisición. La querella del CDE contra Jadue marca un paso significativo en la investigación de estas acusaciones, subrayando el compromiso del organismo en el cumplimiento de la ley y la integridad de la gestión pública.