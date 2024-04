¡50 kilos menos! El impresionante cambio de querida concursante de Masterchef

Impactó a sus fanáticos y también a quienes no pudieron percatarse que era ella. Valentina Ramos, exconcursante de MasterChef, sorprendió con su cambio físico.

Es que la joven, que se ganó el cariño de la gente e incluso protagonizar un inolvidable meme, el “hay que pegarle, quiero pegarle”, mostró su impresionante baja de peso.

Con cincuenta kilos menos, la oriunda de Lolol se reveló irreconocible. Muy lejos de su imagen cuando estaba en las cocinas del espacio de Canal 13.

Una incursión televisiva que no fue la única, ya que también la cocinera participó de El Discípulo del Chef, el año 2022.

De Masterchef al quirófano

Así, Valentina contó en sus redes que ya iban “6 meses desde que mi vida cambió en varios sentidos, 50 kilos menos ctm. Nadie dijo que sería fácil, pero acá estamos felices y con más fuerza. Nunca es tarde para cambiar tus hábitos”.

Una publicación donde evidenció su nueva silueta y fue felicitada por personajes como Rocío Marengo y Max Cabezón.

“Me hice una manga gástrica, un proceso bariátrico, y ahí comenzó toda la aventura. Me lo hice el 28 de septiembre del año pasado, y desde ese tiempo he bajado todo eso. Me he sentido súper bien, la verdad es que el cuerpo lo agradece, es harto menos. Ya no me duelen tanto las rodillas, los tobillos, me puedo comprar la ropa que quiero, no tengo que andar buscando en el sector de tallas grandes. Ha sido un cambio súper positivo”, explicó a Página 7.

Y comentó que pasó de marcar 122 kilos a sus actuales 73, gracias al beneficio del bono PAD, que la ayudó a pagar bastante menos.

“Te cambia la vida. Uno con el tiempo va perdiendo la seguridad en uno mismo, y con esto la recuperas. A mí me cambió la vida 100%”, finalizó la ex Masterchef, feliz con su transformación.