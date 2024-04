El pasado domingo, Unión Española y Ñublense protagonizaron un partidazo en la comuna de Independencia, duelo donde Lorenzo Reyes fue expulsado en el visitante.

Al abandonar la cancha, el volante de Ñublense realizó un polémico gesto: se tapó la nariz e hizo movimientos con la otra mano para señalar que había “mal olor”, justo al frente de los hinchas locales.

Como era de esperar, el gesto no gustó nada entre los fanáticos de Unión Española y en las redes sociales, por lo que el volante intentó explicar qué fue lo que sucedió, pero antes disparó contra sus críticos.

“¿Por qué inventan tantas cosas? ¿Por qué les gusta hablar tanto de los demás? ¿Por qué quieren hacer tanto daño? Eran preguntas que me hacía antes. Ya no me las hago porque entendí y es simplemente porque no son felices con sus vidas y quieren que los demás tampoco lo sean y quieren hacer daño”, escribió en su cuenta de Instagram.

Se justificó indicando que “el gesto que hice después de la expulsión fue a los cinco tontitos que empezaron a escupir cuando salía de la cancha. No fue ni al estadio Santa Laura, no fue a los hinchas de Unión Española, sino que fue específicamente a esos cinco tontitos que estaban escupiéndome”.

Insistió en que “no se les puede llamar hinchas, son las típicas personas que sólo van a hacer daño a los estadios, no van a apoyar a su equipo”, esgrimió el ex volante de Universidad de Chile.

La explicación de Lorenzo Reyes