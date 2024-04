En la edición de este lunes de Los Tenores, el exjugador y panelista, Jorge Valdivia, abordó las claves de la buena campaña que lleva Universidad de Chile en el Campeonato Nacional 2024, donde marcha puntero junto a Deportes Iquique.

De entrada, el “Mago” identificó la principal fortaleza de los azules: “Esta U tiene gol. Sabe por dónde y cómo llegar, tiene muchas situaciones de gol, esa es la diferencia con el equipo de Pellegrino del año pasado”.

“Más allá del orden táctico, hay una cuestión que se llama rebeldía, eso es lo que tiene la U, ya no tiene miedo. Ahí está el gran plus de este equipo, que cuando llega al arco hace mucho daño y eso no se le veía a la U hace mucho rato”, remarcó el otrora volante de Colo Colo y La Roja.

Además, Jorge Valdivia destacó la zona defensiva de Universidad de Chile, empezando por el portero Gabriel Castellón. “Muchos hinchas de la U no querían que Castellón fuera titular, pero ha demostrado en silencio que es un arquero que da mucha seguridad. Las pocas veces que ha sido requerido, ha estado a la altura”, aseguró.

“Hoy la U tiene laterales agresivos, que hacen daño. El año pasado, el equipo jugaba a un balonazo a Guerra y que él se las arreglara. Hoy no, hoy el equipo tiene carrileros y atacantes como Guerrero, que parece como si llevara cuatro años jugando en Primera División, juega con una libertad y soltura increíble”, concluyó el ex seleccionado nacional.