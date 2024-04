Instagram caído en Chile: usuarios reportan problemas al usar la red social

La tarde de este lunes, en redes sociales, diversos usuarios de Chile y otros puntos del planeta reportaron una caída masiva del funcionamiento de la plataforma de Meta: Instagram.

En concreto, a través de X (ex Twitter), miles de personas afirmaron no poder publicar fotografías y/o videos y al mismo tiempo, también señalaron que no la aplicación no permite dejar comentarios, reaccionar o editar post antiguos.

Noticia en desarrollo.