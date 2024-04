Caso Audios: exministros Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado desisten de acudir a comisión investigadora de la Cámara de Diputados

El 23 de marzo, el presidente de la comisión investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados, Daniel Manouchehri (PS) anunció la citación de los exministros del Interior, Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Esto, en el contexto de las indagatorias por los delitos que habría cometido el exdirector general de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, al pasarle información respecto a acciones judiciales contra el fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Sobre esas circunstancias fue que este lunes 1 de abril se conoció que Chadwick, ni tampoco Delgado asistirán a la instancia.

Ambos expusieron sus justificaciones por escrito: Chadwick, por su parte, planteo que “en la actualidad estoy exclusivamente dedicado a actividades particulares, especialmente en el área académica”.

“Por consiguiente -y como la comisión bien lo sabe- pese a no tener obligación alguna de asistir, le hago llegar mis excusas, pues no podré concurrir a la actividad a la que se me invita”, cerró el actual decano de la facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián.

🔴AHORA. ATENCIÓN. Los ex ministros del Interior, Rodrigo Delgado y Andrés Chadwick NO asistirán a la comisión investigadora del Caso Audios. Recordemos que el pleno de la Corte Suprema también rechazó la invitación. @adnradiochile — Daniela Forero-Ortiz (@dforeror) April 1, 2024

Por su parte, Delgado apuntó a “que por motivos de agenda me es imposible asistir a la comisión especial que se me invita”. Sin embargo, “dado lo anterior, me pongo a disposición para recibir un cuestionario que pueda responder por escrito las preguntas que estimen pertinentes”.

De esta forma, las exautoridades se suman a la decisión tomada por el pleno de la Corte Suprema, quien esbozó que “el Poder Judicial no participa en actos de Gobierno que puedan ser fiscalizados por la Cámara de Diputadas y Diputados, como tampoco forma parte de aquellos órganos que de acuerdo a la Constitución le corresponde fiscalizar”.

El diputado y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, integrante de la comisión, adelantó que se citará a la ministra Camila Vallejo por plantear una “posible red de corrupción”, de la que participaría Hermosilla.