Campeón del mundo con Francia liquida a Mbappé por su partido ante Chile: “Deplorable”

La ajustada victoria de Francia sobre Chile en el amistoso jugado por fecha FIFA sigue dando qué hablar en el país galo, principalmente por la actuación que tuvo su máxima estrella, Kylian Mbappé.

La figura del PSG estuvo lejos de brillar ante La Roja y recibió críticas por parte de los hinchas y de la prensa de su país, pero un histórico de la selección francesa fue más lapidario y lanzó duros cuestionamientos en contra del atacante.

El exfutbolista Christophe Dugarry, campeón del mundo con Francia en 1998, se refirió al desempeño de Mbappé en los amistosos que jugó con Chile y Alemania, asegurando que el delantero de 25 años no estuvo a la altura como capitán del equipo.

“Por supuesto que él tiene derecho a elegir los partidos que quiere jugar. Lo que critico no es eso, sino la forma en que toma esa decisión. Todos los jugadores eligen sus partidos, lo entiendo, pero no todos son capitanes de la selección francesa, no todos se esfuerzan por ser el número uno”, partió señalando el otrora jugador del Barcelona, Milan y Olympique de Marsella.

“Estamos acostumbrados a ver a un Mbappé que no se esfuerza, que no retrocede y que no se preocupa por la parte defensiva. Pero aquí, simplemente vimos a un Mbappé al que no le importa nada. Cuando llevas el brazalete de la selección francesa, eso es inaceptable”, agergó Christophe Dugarry.

Por último, mencionó: “Como mínimo, hay que tener actitud. No creo que Mbappé entendiera cuál es el papel del capitán: ser ejemplar y dar ejemplo. Tener una actitud tan deplorable en estos dos partidos no es anormal. No cambia en absoluto sus inmensas cualidades, pero cuando eres capitán, tienes que ser irreprochable”.