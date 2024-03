¡Que siga la matanza! Confirman una tercera película para un innovador y popular título del cine de terror

Durante la jornada de este jueves, 28 de marzo, se anunció de manera oficial una nueva película de terror que llega para completar una trilogía que ha dado mucho de qué hablar en el último año.

Se trata de Winnie the Pooh: Blood and Honey, que estrenó su primera cinta en marzo del 2023 luego de que los derechos originales del popular personaje pasar a ser de dominio público.

A pesar de que este vuelco del tierno oso que fue aprovechado durante varias por Disney no tuvo un buen inicio, recientemente se estrenó su secuela. Con ella pudieron repuntar, obteniendo buena crítica por parte del público y los especialistas.

Bajo este escenario, recientemente se confirmó (vía Variety) la próxima entrega de una tercera cinta para continuar con la aterradora y sangrienta historia de Winnie the Pooh.

Según consignó la fuente, los productores aseguran que el nuevo proyecto tendrá un presupuesto mayor que las películas anteriores. Además, adelantaron que presentarán nuevos personajes de las historias originales de Winnie the Pooh, entre los que destacan Rabbit, the heffalumps y the woozles.

Otro punto a tener en cuenta es que la noticia de Winnie the Pooh: Blood and Honey 3 llega poco tiempo después de que la productora a cargo de l cinta, Jagged Edge Productions, anunciara su propio universo cinematográfico de estas características y con una película al estilo de Avengers, proyecto que se trabaja bajo el nombre de Poohniverse: Monsters Assemble.