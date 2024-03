“Que daño hacen los minutos de fama”: Jadue reacciona ante dichos del presidente del CDE, quien evalúa llevar a cabo acciones legales en su contra

En una reciente entrevista con CNN Prime, el presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Raúl Letelier, anunció que están considerando tomar medidas legales contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Esta decisión se enmarca en una investigación de la Fiscalía que aborda posibles delitos como cohecho, malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y lavado de activos, vinculados a negociaciones entre Achifarp y Best Quality SPA, en la que el militante comunista declaró como imputado.

Letelier indicó que han detectado posibles figuras ilícitas en el caso de Jadue, lo que sugiere que habrá novedades próximamente. Respecto a presentar querellas, dijo que están evaluando esa opción y adelantó la presencia de conductas ilícitas, especialmente en casos como el de Jadue.

“Tenemos (esta investigación) mucho más avanzado que otro tipo de casos, es un caso que hemos ido observando la comisión de algún tipo de figuras ilícitas, y eso permite mirar que es un caso que va a tener novedad en el corto plazo”, afirmó el mandamás del Consejo de Defensa del Estado.

El presidente del CDE resaltó la importancia de tener antecedentes sólidos antes de tomar acciones legales, enfocándose en buscar la justicia en cada caso. Afirmó que no actúan solo para obtener resultados superficiales y que en semanas habrá novedades sobre este tema.

La reacción de Daniel Jadue

Ante estas declaraciones, el propio alcalde de Recoleta se refirió a través de sus redes sociales. En X, Daniel Jadue expresó: “Un ex contralor dijo por la prensa que en Recoleta se perdieron miles de millones de pesos, no fue cierto. Ahora se dice, también por prensa, que he tenido ‘conductas ilícitas’ y que se evalúa, quizá, la posibilidad de... Uf que daño hacen los minutos de fama de algunos”.

Y finalmente, el alcalde Jadue agregó: “Le recuerdo al Presidente del Consejo de Defensa del Estado que hay una demanda nuestra en esa institución, dirigida al Fisco por nulidad del informe irregular e ilegal de la Contraloría”.