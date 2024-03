Suma y sigue: desaparece el club de tenis Red Star de Macul

Según los socios afectados, la Municipalidad acogió acusaciones en contra de los dirigentes del club sin investigar los hechos. La autoridad, en cambio, argumenta debido proceso y expone sus razones.

La medida amenaza al tradicional centro deportivo que funciona, según sus actuales socios, hace 60 años en la intersección de la calle Irán y Avenida Quilín. Un ex basural que dio paso a una cuidada cancha de arcilla con luz artificial, camarines y 30 comprometidos socios.

El club tiene orden de desalojo con fecha 4 de abril y abruma a un grupo de tenistas adultos y adultos mayores que tienen en el Red Star su segunda casa. Luis Alfaro, uno de sus socios, lamenta la situación: “hubo un reclamo y la municipalidad lo acogió sin darnos la oportunidad de defensa, solo queremos ser escuchados”.

Alfaro agrega que “el club cumple una función social importante, tenemos una escuela gratuita para 20 niños y es un espacio fundamental para gente mayor que mejoró su calidad de vida haciendo deporte. Perder el club sería una desgracia muy grande”, lamenta.

Gonzalo Duarte, alcalde de Macul, aclara que “hace un año el consejo municipal le entregó al club Red Star un comodato por una temporada, pero durante este tiempo se recibieron varias denuncias que fueron evaluadas por este organismo colegiado resolviéndose caducar dicho comodato lo que se ofició al club hace algunas semanas”.

El edil precisa que “la idea, en ningún caso, es dejar fuera a esta organización del futuro calendario de actividades, al contrario, una vez que se ejecute el término del comodato, se van a realizar talleres y otras acciones municipales y la gente del club podrá ocupar el recinto. El objetivo final es que este espacio se abra a toda la comunidad”.

Otros casos

La situación del Red Star de Macul está lejos de ser un caso aislado. En los últimos años, una serie de clubes de gran tradición han visto alterado su funcionamiento o derechamente cerraron sus puertas.

Cien años al olvido

El International Sporting Club es un recinto centenario que cuenta con un edificio patrimonial que el Ministerio de Bienes Nacionales resalta en su sitio web como “un elemento de relevancia urbana que se percibe como un espacio antesala a la comuna de Recoleta”. Destaca que “fue construido en 1916 y corresponde a una edificación en madera, de dos niveles, además de un piso zócalo”.

El club de calle Bellavista está vinculado a la historia grande del tenis chileno. Fue, por ejemplo, el lugar donde los hijos de la familia Fillol Durán, vecina del sector, tuvieron su formación tenística. Jaime, su más destacado exponente, llegó a ser 14 del mundo en 1974 y, posteriormente, presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y capitán de Copa Davis.

Desde noviembre de 2016 el club pasó a ser administrado bajo la modalidad de concesión de uso gratuito por la Municipalidad de Recoleta. Manejos irregulares del último directorio de la entidad gatillaron la intervención de la municipalidad que renombró el club echando por tierra décadas de tradición tenística.

Manuel Pizarro, presidente de la Asociación de Tenis Santiago, ente que afilia a los clubes de las zonas centro, norte, sur y poniente de la región metropolitana lamenta la situación “es una pena, esto sepulta a un club muy tradicional que está en los albores del tenis en Chile, debería reconsiderarse la medida”.

Club Fantasma

Aún más compleja es la situación del Club de Tenis Estadio Nacional, que debió abandonar sus dependencias para la remodelación del nuevo parque con motivo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El antiguo club con sus camarines, tienda y casino dio paso a un renovado recinto que no solo cobijó el tenis panamericano, sino que más tarde fue sede del match de Copa Davis que clasificó a Chile a Las Finales de septiembre próximo. Hasta ahora, los socios no han podido regresar, ya que la administración del complejo quedó en manos del IND.

Felipe Yarra, ex vicepresidente del club fundado en 1938 dice que “nos informaron que no volveremos a las condiciones anteriores con las instalaciones a nuestro cargo, en esta nueva etapa el IND administrará el recinto y nosotros seremos un usurario más junto a la Federación, escuelas de tenis y otra gente. Por lo pronto, enviamos nuestras necesidades de canchas y quedaron de contestarnos de aquí a abril. Esperamos volver, pero asumimos que no será lo de antes”.

Manuel Pizarro agrega que, “como Asociación Santiago respaldamos al club para que vuelva a la misma locación y le pedimos al IND que entienda que es mucho mejor tener al Club Estadio Nacional en su lugar de siempre que disgregado por distintas canchas de Santiago como ocurre actualmente con sus socios”.

Containers y estacionamientos

El club de tenis más antiguo de Chile y Sudamérica, el Lawn Tennis Club de Viña del Mar, cerró sus puertas definitivamente el 14 de marzo de 2019, tras finalizar el contrato de comodato que mantenía con el Valparaíso Sporting Club, propietario del terreno.

Fundado en 1882 por colonos ingleses, el también conocido como Club Inglés, fue pionero en su rubro y albergó un sinnúmero de campeonatos formando varias generaciones de tenistas de la zona. “Nos vamos tristes, pero tranquilos a la vez”, dijo a EFE hace exactamente cinco años el presidente del club, Werner Lewysohn.

La principal razón para el cierre del club fue la ejecución de un ambicioso proyecto inmobiliario, pero hasta hoy nada se concretó. El único cambio en el paisaje fue la instalación de containers, la transformación de canchas en estacionamientos y el uso del club house como oficinas administrativas.

Leonardo Zuleta, formador y ex entrenador de Nicolás Massú, atribuye responsabilidad a los propios usuarios, “el Club Inglés pagó caro el envejecimiento de sus socios y no tener una escuela de niños masiva. Hablo con fundamento porque trabajé ahí tras volver de Ecuador y tuvimos mucho movimiento, pero después se acabó. En general, los clubes con socios adultos tienen que hacerse cargo de no promover el tenis entre las nuevas generaciones. El Sporting no renovó el comodato porque consideró que el Club Inglés no tenía mayor trascendencia. Esto se repite peligrosamente. En el Club Español de Recreo, por ejemplo, ha ocurrido algo similar, de diez canchas, hoy tiene solo 4 canchas porque instalaron futbolito y después pádel. Los clubes de tenis deber ser abiertos, transversales, organizar torneos y no ser solo un lugar para un puñado de socios”.