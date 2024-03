Belén Soto volvió a expresar su rechazo al ciberbullying después de enfrentar críticas y burlas en redes sociales debido a su forma de hablar con un tono mexicano durante una entrevista el año pasado. Este incidente, que se repitió recientemente con Tiago Correa, llevó a la actriz a compartir una profunda reflexión sobre este fenómeno que afecta a muchas personas en el cibermundo.

En su mensaje, Belén enfatizó su postura contra la humillación y el bullying digital: “Nunca voy a normalizar que se humille, que nos riamos y que avergoncemos a alguien porque no te parece lo que otra persona está haciendo”.

Además, la actriz destacó la falta de apoyo hacia los artistas chilenos: “Era como ‘a la Belén se le pegó el acento mexicano’. Eso fue lo que yo creo que más me dolió. En vez de querer tirar para arriba a nuestros artistas chilenos, de querer apoyarlos, de querer que también les vaya bien afuera. Es ‘cómo nos podemos reír de esta persona’”.

Volvió a ser blanco de burlas

Uno de los aspectos que más impactó a Belén fue que muchas de las críticas provenían de mujeres y madres, lo cual le resultó sorprendente y preocupante: “Lo que más me sorprendió de todo es que, uno, la mayor cantidad de comentarios riéndose y humillándose era de mujeres. Y dos, de madres”.

“Entonces, si tú como mamá le estás enseñando a tu hijo que el bullying o ciberbullying es correcto de cuando algo a ti no te parece, es correcto reírse, humillar y avergonzar a la otra persona, ahí estamos muy mal”, complementó.

Con firmeza, Belén hizo un llamado a detener este tipo de comportamientos en línea y a crear conciencia sobre el impacto negativo del ciberbullying: “Esa es mi reflexión de todo lo que ocurre. Que, de verdad, el ciberbullying es algo que existe”.

“No hay ningún tipo de conciencia, ni responsabilidad y por eso yo siempre digo, yo no voy a normalizar que si ustedes se quieren reír de mí, ríete de mí, porque a mí no me va a afectar. Pero, al niño, que sí se rían de él, la niña que sí se rían de ella, no es la misma historia”, añadió.

A pesar de su mensaje claro y contundente, Belén Soto volvió a ser objeto de burlas en redes sociales. “Ya, pero ¿por qué hablas como mexicana”, le comentó un internauta. Sin embargo, esto también generó muestras de apoyo y solidaridad hacia la actriz.