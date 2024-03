Era cierto: Pedro Ruminot muestra foto y conversación que terminó como chiste en la rutina de Alison Mandel de Viña 2024

En el marco de la 63° edición del Festival de Viña del Mar, que dio inicio con las destacadas presentaciones de Alejandro Sanz y Manuel Turizo junto al humor de Alison Mandel, se vivieron momentos memorables que quedaron grabados en la memoria de los espectadores.

Alison Mandel brilló en el escenario de Viña 2024 al presentar una rutina basada en anécdotas y vivencias de su relación con Pedro Ruminot. Su actuación fue tan exitosa que se hizo merecedora de las dos codiciadas gaviotas del certamen.

Por otro lado, Pedro Ruminot, también destacado humorista y esposo de Alison Mandel, compartió el éxito y la alegría de su esposa durante el festival. Este momento fue especial, ya que la comediante estuvo también acompañada por sus amigas Begoña Basauri, Chiqui Aguayo y Carolina Paulsen.

Ruminot aún no olvida la rutina de Alison

Sin embargo, el tiempo pasó y, como parte de una divertida anécdota, Pedro Ruminot decidió rememorar una parte de la rutina de su esposa en Viña 2024. Esto lo hizo vistiéndose con la misma indumentaria que Alison mencionó durante uno de sus chistes más aplaudidos.

En la rutina, Alison contó cómo Pedro salió por el condominio con un polerón y un chuzo para ahuyentar a un supuesto delincuente, pero terminó siendo confundido con el malhechor en el chat de Whatsapp de la comunidad.

La acción de Pedro Ruminot no pasó desapercibida, ya que compartió la foto en Instagram junto con un divertido comentario: “Me piden harto la foto del polerón con capucha y el chuzo que mencionó Alison en Viña. Adjunto la conversación por WhatsApp donde hay una captura de las cámaras de seguridad donde estoy solo intentando proteger a no sé quién”.

Esta publicación rápidamente obtuvo respuesta de Alison Mandel, quien comentó de manera jocosa y cariñosa: “¡Wachito rico! Hartas cosas con esta foto. La vecina no quiso que entraras a su casa, porque ‘suficiente peligro por un día’. Que bien te ves así. Me debes la conyugal”.