“No vamos a imponer un sistema de reparto”: ministra Jara por reforma de pensiones

Este domingo, la ministra del Trabajo Jeannette Jara se refirió a la reforma de pensiones, asegurando que “Chile es uno de los pocos países que tiene un sistema tan extremo” y que “nosotros no vamos a imponer un sistema de reparto”.

“Cuando uno hace una reforma la hace para atacar un problema público y hoy día, el problema que tenemos, es que los actuales jubilados tienen pensiones de 48 mil pesos la mediana las mujeres, y 155 mil pesos la mediana los hombre del sistema de AFP”, agregó a 24 Horas.

En cuanto a las discrepancias que han surgido entre diferentes sectores políticos para llegar a un acuerdo sobre la reforma previsional, la ministra Jara aseveró que “vamos a seguir conversando, pero sin duda en esto la derecha tiene una responsabilidad tremenda dado que tiene una mayoría”.

Asimismo, explicó que “siempre un proyecto de pensiones requiere una mayoría calificada y eso es algo con lo que el Gobierno no ha contado desde un principio, por tanto nuestra capacidad de diálogo ha sido todo el rato en búsqueda de ese acuerdo”.

“Quedan plazos acostados y prontamente hay una elección, por eso le hemos propuesto a la comisión de Trabajo intentar votar la idea de legislar, no los detalles, en abril. Esperamos poder buscar ahí alguna posibilidad de acuerdo en cosas que se puedan avanzar”, agregó la parlamentaria.

“No vamos a imponer un sistema”

Finalmente, aclaró que “Chile es uno de los pocos países que tiene un sistema tan extremo, solo de capitalización individual (...) Yo escucho a veces la crítica política de que no les gusta el reparto, pero yo digo que no se preocupen, que nosotros no vamos a imponer un sistema de reparto”.