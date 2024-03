El potente aviso de Igor Lichnovsky antes de enfrentar a Francia en Marsella

Igor Lichnovsky, zaguero de la selección chilena, se pronunció este domingo luego del entrenamiento que tuvo el plantel nacional en Francia y anticipó el choque amistoso contra la escuadra local, el cual se jugará el próximo martes en Marsella.

“Nosotros vamos a hacer nuestro partido, iremos a ganar, esto es fútbol, no sé cómo estén las apuestas afuera… El mensaje principal que nos ha dado el entrenador es que somos una selección que representa al país y vamos a ir a ganar”, avisó el formado en Universidad de Chile.

Respecto al poderío de los franceses, mencionó que “es un rival que juega profundo, tiene unos velocistas, sus jugadores son de clase A, pero también depende mucho de cómo lo enfrentemos nosotros y qué es lo que vamos a proponer”.

Por otro lado, el futbolista del América de México destacó lo que mostró Chile ante Albania. “Cuando uno viene a la selección es para expresar lo que uno es como jugador, en lo grupal creo que todos se sintieron muy cómodos, hubo mucho compromiso y sacrificio, el partido fue planteado de una manera por el cuerpo técnico y lo entendimos bien”, aseguró.

Al cierre, Igor Lichnovsky se refirió al buen presente que atraviesa personalmente. “Me siento bien con mi rendimiento, no me gusta mucho hablar de mí, pero las estadísticas y los logros deportivos que he tenido están a la vista. Respecto a la selección, uno tiene que esperar el momento. La selección no es de nombres propios, sino que es del país, es de la gente. Cuando no he estado nominado siempre he querido que le vaya bien y que estén los mejores. Hoy día me toca y voy a hacerlo lo mejor que pueda”, concluyó.