“Hay muchísimo discurso de corporalidad y sexualidad en mis canciones”: Conversamos con Karmento, una de las estrellas del Festival WOMAD 2024

Durante este fin de semana se realizará el Festival WOMAD 2024, un evento icónico de la comuna de Recoleta. Por eso, tuvimos la oportunidad de conversar junto a una de las artistas que formarán parte de la parrilla: la española Karmento.

“Estoy emocionada, lo siento como una especie de sueño que nunca he soñado. Ni siquiera lo he soñado, simplemente me acosté una noche y me dijeron ‘bueno, te vas al WOMAD en Chile’. Estoy como feliz”, comentó la artista al inicio de la conversación.

Karmento y sus inicios en la música

Si bien esta artista es originaria de la zona de Albacete, no inició su carrera profesional hasta emigrar a Malta. “La vida es así, te llega cuando te llega”, reflexionó.

“Empecé a dedicarme de manera un poco más seria y con un horizonte más claro cuando empecé a componer y empecé a crear mi música, que fue en un viaje a Malta”, compartió.

En esa misma línea, la compositora relató que “me fui a una isla a ver qué pasaba conmigo y me di cuenta de que dentro de mí había mucha música y muchas historias que contar”.

“En la experimentación con esa música, con esas letras y en mi reencuentro con mi vida y crianza, fueron apareciendo los sonidos que tenía dentro desde pequeñita, que es el folclore español que se puede ver y escuchar en mi música”, aseguró.

Su identidad artística y el paso por Benidorm

Además de artista, Karmento es sexóloga de profesión, algo que se extrapola a su obra. “Hay muchísimo discurso de corporalidad y sexualidad en mis canciones también”, aseguró.

“Me dedicaba a la educación, divulgación y a la comunicación emocional”, comentó la compositora a ADN, para luego expresar que “me encanta ser artista”.

“Ser artista es ofrecer visiones y ofrecer canales hacia la comprensión del mundo y su belleza”, dijo la cantante que además tuvo la oportunidad de participar en el Benidorm Fest de la mano de su canción Quiero y Duelo.

“Yo sentí que era un lugar donde presentar a Karmento a un público más popular. Lo cierto es que fue un trabajo impresionante”, recordó.

Karmento estará en el Festival WOMAD este sábado 23 de marzo a las 22:00 horas en el Escenario del Parque.