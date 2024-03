Cerrillos: hombre de 74 años muere desangrado tras amputación de testículo

Un hombre de 74 años falleció desangrado producto de la amputación de un testículo en su vivienda en la comuna de Cerrillos, en la región Metropolitana.

Efectivos policiales se encuentran investigando el extraño caso en el que, hasta el momento, no existen indicios de la participación de terceras personas.

En concreto, Carabineros de Chile recibió una alerta de la situación, por lo que concurrieron en dirección al domicilio del hombre mayor. Una vez allí, los efectivos policiales encontraron al hombre tirado en el antejardín de la casa mientras sangraba en grandes proporciones en la zona testicular.

Producto de ello, el afectado de 74 años fue trasladado hasta el Hospital del Carmen, en la comuna de Maipú. Sin embargo, tras llegar al recinto de salud, el hombre murió debido a la gran pérdida de sangre.

Por su parte, la policía realizó las diligencias de rigor en el domicilio de la víctima donde no encontraron ningún indicio de armas. De todos modos, no se ha encontrado la evidencia de la participación de terceros en la muerte del hombre identificado como M.V.R., por lo cual no se descarta que se haya autolesionado.

En tanto, la Fiscalía Metropolitana Occidente ya fue puesta en conocimiento de los hechos ocurridos en la comuna de Cerrillos.