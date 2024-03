Simply Red suma tercera fecha en Chile luego del éxito en la venta de entradas: revisa acá cuando adquirir la tuya

Simply Red, la icónica banda británica, ha anunciado un tercer concierto en Chile debido al impresionante éxito en la venta de sus presentaciones anteriores. Este nuevo show se llevará a cabo el domingo 9 de marzo de 2025 en el Movistar Arena, sumándose a las fechas ya agendadas para el 7 y 8 de marzo del mismo año.

El público chileno ha demostrado un entusiasmo desbordante por el regreso de Simply Red, agotando rápidamente las entradas para sus dos primeros conciertos. Ante esta gran demanda y el fervor de los fans, la banda ha decidido ofrecer una tercera fecha, manteniendo así su estrecha conexión con los seguidores locales y superando las expectativas en cuanto a la cantidad de conciertos y asistentes.

¿Cuándo adquirir las entradas?

Una de las novedades de este tercer show es el exclusivo hospitality incluido en el sector Red Carpet Experience, dirigido a aquellos que adquieran los tickets de esta zona especial. Este hospitality ofrece un salón exclusivo con ingresos personalizados para una experiencia única y cómoda, además de degustaciones de alimentos y bebidas, activaciones, música en vivo y muchas sorpresas más.

Los asistentes del sector Red Carpet Experience también recibirán una credencial laminada y un ticket de lujo, elementos que se convertirán en recuerdos memorables de una noche que promete ser inolvidable para los seguidores de Simply Red.

En este tour, el carismático Mick Hucknall, líder de la banda, interpretará todos los éxitos que han marcado el cancionero anglo y que han trascendido varias generaciones alrededor del mundo. Canciones como Holding Back the Years y If You Don’t Know Me by Now serán parte del repertorio que deleitará a los asistentes en este esperado concierto.

La venta de entradas para el tercer show de Simply Red en Chile, programado para el domingo 9 de marzo de 2025, iniciará el jueves 21 de marzo a las 11:00 horas, a través de la plataforma PuntoTicket.