No al Festival de Viña: Pastelito explicó por qué rechazó tres veces ir a la Quinta Vergara

El artista Agustín Maluenda, conocido como “Pastelito”, reveló recientemente las verdaderas razones por las cuales nunca ha participado en el Festival de Viña del Mar. A pesar de su extensa trayectoria y popularidad en certámenes como los festivales de Las Condes, Dichato y Talca, nunca ha estado sobre el escenario de la Quinta Vergara.

En una entrevista exclusiva con Página 7, Pastelito compartió detalles emocionantes sobre su nuevo desafío. El payaso explicó que su enfoque actual se centra en un trascendental proyecto que lo ha llevado a ser invitado al prestigioso Festival de Montecarlo, uno de los eventos más destacados del mundo del circo, organizado por la Princesa Estefanía de Mónaco.

Acerca de este momento, Agustín Maluenda relató emocionado: “Nos llegó la invitación del Festival de Montecarlo, fui a buscarla personalmente a Mónaco, la princesa Estefanía entregó la invitación”.

Pastelito expuso cómo se gestó esta increíble oportunidad. “Fui con mi hijo Junior al Festival Latina, que es el festival de Italia de circo, ahí fueron los organizadores del festival de Montecarlo”, explicó. La calidad y el talento del payaso chileno llamaron la atención de los organizadores, quienes quedaron impresionados con su trabajo. “Nos vieron trabajar, llegaron los vídeos a manos de la princesa y ella inmediatamente dijo ‘quiero a esos payasos chilenos en el 2025′”, añadió emocionado.

Este logro representa un gran sueño hecho realidad para Pastelito y su equipo. “Estamos súper contentos de poder llevar nuestro arte a otros rincones del mundo”, expresó con entusiasmo. “Llegar al Festival de Montecarlo, el cual es el más importante del circo en el mundo, que lo organiza la Princesa Estefanía de Mónaco, yo creo que ya no le pido nada más a la vida”, agregó emocionado por la oportunidad.

¿Y el Festival de Viña del Mar?

En cuanto a su ausencia en el Festival de Viña del Mar, Pastelito fue claro al explicar sus motivos. A pesar de haber recibido invitaciones en tres ocasiones, el artista siempre ha priorizado su arte circense sobre otras propuestas. “A mí me han llamado tres veces, tres veces hemos estado a punto de ir, pero nunca se llega a un buen puerto porque yo siempre lucho por mi arte, que es el circo, y cuando hay cambios en una rutina o en un personaje, yo digo que no”, comentó.

El payaso enfatizó que su espectáculo no se ajusta al formato del stand up comedy y que prefiere mantener la autenticidad de su arte circense. “Yo no hago stand up comedy, yo no soy humorista, creo que hay compañeros que lo hacen muy bien y uno no puede hacer lo que no es”, sostuvo.

Finalmente, para dar por cerrado el asunto, Pastelito concluyó: “Si yo voy algún día, voy de payaso con todas mis condiciones y que me acepten como yo soy, con mi trabajo que tiene una carrera de muchos años (...) Por ahora mi enfoque es el circo y llevar al payaso chileno al nivel máximo, en eso estoy luchando”.