Elon Musk admite que consume ketamina cuando atraviesa por un “estado de ánimo negativo”

El reconocido empresario Elon Musk causó controversia por su supuesto consumo de drogas hace algunos días y en medio de una reciente entrevista reconoció que consume ketamina, pero bajo prescripción médica.

La ketamina corresponde a un sedante y anestésico que puede ser suministrado para animales y humanos bajo supervisión médica. Sin embargo, en los últimos años, se ha potenciado el uso de esta droga para fines recreativos.

En medio del diálogo con el periodista Don Lemon, Musk confesó que “hay momentos en los que tengo un estado químico negativo en mi cerebro, como depresión, supongo. La ketamina es útil para salir de un estado de ánimo negativo”.

“Tengo una prescripción médica para usar ketamina. Es por algo muy privado”, aclaró el multimillonario sobre el documento que le permitiría adquirir el medicamento para tratar su depresión “genética”.

Asimismo, Musk aseguró que nunca abusaba de la dosis, sino que usa “una pequeña cantidad una vez cada dos semanas o algo así” de esta droga. También indicó que es la única droga que consume, ya que dijo no consumir alcohol ni fumar cigarros.

“Si usas demasiada ketamina no puedes trabajar, y yo tengo mucho trabajo. En general hago días laborales de 16 horas, eso es lo normal para mí. Y no puedo estar ebrio, no puedo tener un momento en el que no estoy concentrado”, comentó en la entrevista.