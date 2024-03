Nuevo director (S) de la PDI: la denuncia por tortura en contra de Claudio González que genera críticas tras su nombramiento

Tras la renuncia de Sergio Muñoz a la dirección de la Policía de Investigaciones, el Gobierno informó que el prefecto general Claudio González Hofstetter asumirá la jefatura de la PDI de manera interina.

González cuenta con una amplia trayectoria en la policía y era la segunda antigüedad de la institución. Sin embargo, existe un antecedente de su carrera policial hasta ahora poco conocido, y que reflotó luego de su nombramiento.

Esto porque de acuerdo a los registros de una investigación interna de la PDI, en el año 1988, González habría participado en hechos descritos como tortura en contra del aspirante a detective Mauricio Flores.

Así lo relató para Radio ADN el propio Flores. “Me sacan, no sé por qué razón, me envuelven en una frazada, me tapan la cara, me amordazan, me esposan, me sacan de la escuela en un vehículo, me dan unas vueltas, todo esto con golpes de pies, de puños, con fusiles”, sostuvo.

“Ahí me llevan a un baño, me sacan la esposa y me amarran. Y ahí ya me empiezan a golpear definitivamente por todo el cuerpo y me empiezan a poner la corriente con una máquina que me colocan en los testículos, y me lo logro desatar y me saco lo que tenía en la cara, las vendas, y en ese grupo estaba González Hofstetter”, afirmó.

A propósito de esto hubo una investigación interna, donde González Hofstetter finalmente reconoció su participación en esos hechos, pero esto no habría tenido mayores consecuencias.

Su abogado, Maximiliano Delgado, sostiene que esa investigación no se hizo adecuadamente. “Se expuso esta situación ante la comisión investigadora”, partió señalando.

“A ese lugar concurrió efectivamente parte del alto mando, incluyendo el actual director subrogante de la Policía de Investigación de Chile, y quienes evidentemente no dieron cuenta de todos los antecedentes, y por eso que se ha hecho pública esta situación. Antecedentes que tenemos con documentación donde, dentro de otras cosas, el actual subrogante dio declaraciones que son contradictorias entre ellas”, aseguró.

Estos documentos, a los que tuvo acceso en exclusiva Radio ADN, ratifican lo descrito por el aspirante a detective Mauricio Flores, y donde se detalla además que este episodio ocurrió en lo que se denominó una “clase teórica” denominada “juego de guerra”, donde Flores encarnó contra su voluntad a un delincuente para así poder ser aprehendido, desorientado e “interrogado”.

Sobre esto también se refirió la diputada de Comunes, Claudia Mix, quien asegura que es necesario revisar la situación de todo el alto mando de la Policía de Investigaciones. “Es necesario revisar ahora la situación de todo el alto mando de la Policía de Investigaciones. Nos parece que es inaceptable que esta persona asuma la subrogancia”, emplazó.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es que todo el alto mando hace rato fuera dado de baja, que les pidieron su renuncia, porque había muchas denuncias contra ellos, incluidos Sergio Muñoz, que acaba de renunciar”, manifestó la parlamentaria.

Hasta el cierre de esta nota, ADN se contactó por este hecho con el Ministerio del Interior, quienes hasta ahora no han comentado los antecedentes de esta situación.