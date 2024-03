“Soy bruto, pero no mala leche”: Maximiliano Falcón se defiende tras lesionar a debutante de Coquimbo Unido

Maximiliano Falcón, defensa de Colo Colo, habló tras el empate sin goles ante Coquimbo Unido y se refirió al fuerte choque que protagonizó con el juvenil Dixon Pereira, quien se retiró en ambulancia del estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

El atacante de 17 años, que debutaba en el profesionalismo, sufrió un duro golpe en su zona costal cuando fue a disputar un balón con el “Peluca” y debió abandonar el terreno de juego en camilla a los 84′.

Tras el encuentro, el defensor del “Cacique” entregó su versión de la jugada. “Me enteré por el médico nuestro que va a entrar a pabellón. Mis compañeros me dicen que fue una jugada de partido. Nunca tengo la intención de pegarle, los que me conocen saben que no soy mala leche. Soy bruto, sí, pero no mala leche”, indicó.

En esa línea, el zaguero uruguayo señaló que “fue una jugada fortuita. Lo que importa ahora es él, esperemos que salga bien y después hablaré con él cuando salga de pabellón”.

“Me acaban de pasar su número y le voy a mandar un mensaje. También decirle a la familia que gracias a dios no es nada grave por lo que me dicen”, añadió.

Además, Maximiliano Falcón comentó que “me quedo con el mal gusto, porque no me gusta que pasen esas cosas. No soy así, no me gustaría que me pase a mí y a ningún compañero. Espero que se recupere pronto”.

Por último, reveló el diálogo que tuvo con el entrenador de Coquimbo, Fernando Díaz. “Hablé con el técnico al final. Él me decía que estaba nervioso porque era su debut y lamentablemente tiene ese choque conmigo. Mi idea fue disputar el balón, ya veré la jugada, pero por lo que me dicen es una jugada de partido”, cerró.