Presidente Boric se reunirá con el Colegio de Profesores para abordar la “deuda histórica”

Durante la jornada de este viernes, el Presidente Gabriel Boric recibirá en el palacio de Gobierno al Colegio de Profesoras y Profesores para abordar la denominada “deuda histórica”.

La reunión pactada para este viernes a las 17:00 horas será la primera vez en 43 años que el gremio de docentes será recibido por un Presidente de la República para tratar la deuda histórica.

Tras darse a conocer de la invitación del mandatario al Colegio de Profesores, el presidente de dicho gremio, Mario Aguilar, alzó la voz para valorar la convocatoria. “Hay que ser bien moderados en las expectativas, pero el hecho que un presidente nos reciba para tratar el tema de la deuda histórica es un avance, eso tenemos que reconocerlo y valorarlo. Es la primera vez que ocurre”, expuso.

Es por ello, que Aguilar apuntó a que la principal interrogante que se realizará en dicha reunión, será: “Presidente, ¿va a cumplir el compromiso que usted hizo de dar una solución a la deuda histórica? Díganos sí o no. Si es sí, nos explicará las condiciones. Si es no, dígalo porque por todo el país la gente está expectante y ya no puede más con la incertidumbre. Díganos con claridad si va a cumplir o no”.

“Llevamos 43 años de esta lucha y si hoy se da esta posibilidad, tenemos que ser muy claros con la máxima autoridad del país, pero también cuidadosos. Y vamos a tener muy presentes a los 62 mil colegas afectados, como también a los miles que han fallecido en la espera”, agregó Mario Aguilar.

¿Qué es la deuda histórica?

En simples palabras, de acuerdo al Ministerio de Educación, la deuda histórica corresponde al prejuicio salarial que sufrieron miles de profesoras y profesores de escuelas públicas durante la dictadura, cuando la administración de dichos establecimientos fue traspasada desde el Estado a las municipalidades.

Todo esto, impidió que los docentes recibieran el reajuste salarial que estaba contemplado en el decreto ley N° 3.551, el cual fue desconocido por sus nuevos empleadores. Dicha situación provocó que los profesores vieran menoscabados sus remuneraciones, siendo este el motivo por el cual miles de profesores han manifestado por décadas sus intenciones de que dicha deuda sea reparada.