Julia Fernandes recordó el crudo accidente que protagonizó junto a Ignacio Lastra: “Mi post-accidente fue horrible, me autodestruí”

Santiago

El pasado viernes, la modelo brasileña, Julia Fernandes entregó detalles de sus sensaciones tras el accidente automovilístico que protagonizó en 2017 junto a Ignacio Lastra.

El relato ocurrió durante el programa “La Cabaña”, espacio en el que reveló su versión del hecho que ocurrió en una calle de Providencia, y que dejó al ex chico reality con quemaduras en el 90% de su cuerpo.

Julia contó que si bien su familia no dejaba que viera a Lastra, logró comunicarse con Ignacio después del accidente y explicó que él, al igual que ella, cambiaron profundamente tras el accidente.

“Recuerdo dos Ignacios en mi vida: el de antes del choque y después. Prefiero quedarme con el de después porque él también cambió mucho”, dijo.

En cuanto al momento en el que ocurrió el choque, declaró con evidente emoción, que “entregué toda la plata que yo tenía a un hospital que no era mi deber, a un auto que yo no debería pagar, a una persona que se pasó tres luces rojas”. En la misma, dijo: “Me vi pobre, con 22 años, sola, en un país que no era el mío, juzgada”.

“Mi post-accidente fue horrible, me autodestruí. Yo creo que cuando tú llegas al fondo, la única opción que tienes, es subir. No te queda otra”, indicó.

Después describió su reencuentro con Lastra y explicó que “fue muy emocionante”. Despedazada, previo a salir del estudio pudo decir: “Yo sé que después del choque es un hombre mucho más lindo, y por más que yo no tenía la cicatrices, que todas las personas me juzgan tanto por no tenerlas... no fue mi culpa, no fue mi culpa”.