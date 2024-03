Pesar por el sorpresivo adiós: Querida periodista de Mega reveló por qué abandonó el canal

Era la encargada de alegrar a los más madrugadores, con una energía desbordante. Sin embargo, una querida periodista de Mega decidió dejar la señal.

Se trata de Francisca Gómez, reconocida por sus tatuajes y su trabajo en Oye!, el madrugador espacio de la señal de Vicuña Mackenna.

La reportera impactó al comunicar su inesperado adiós. Y las razones de por qué optó por abandonar un trabajo que la hacía feliz.

“Donde tú nadas, ella se ahoga, le dijo el psiquiatra y psicólogo Carl Jung al escritor James Joyce cuando éste no entendía por qué su hija no lograba tener la vida plena que él esperaba. La historia me la contó mi amiga del alma Jose, cuando le confesé mi decisión de dejar uno de los proyectos profesionales que me ha hecho más feliz. Y la frase me quedó dando vueltas porque por más que a veces intentemos equilibrar lo que para muchos parece fácil, para otros puede ser verdaderamente imposible”, señaló como primera reflexión en su Instagram.

Adiós a la querida periodista de Mega

Así, la joven explicó que “hace unos días decidí dejar las madrugadas y enfocarme en lo que elegí poner como prioridad irrenunciable: mi familia de a dos que somos con mi Ali”.

Y que daba las gracias no solo al equipo con el que trabajó, sino también “a la comunidad linda que creamos en el programa, ¡a los madrugadores y madrugadoras! A quienes sintonizaban a las 5am todos los días para enviar mensajes bonitos y profundamente desinteresados. Llegar a ustedes me mantuvo firme y contenta, reafirmando mi pasión por comunicar”.

“No hay renuncia que no venga con nuevas oportunidades. Sobre todo la de renunciar a las expectativas ajenas. Nos estamos viendo y escuchando por ahí, sin lugar a dudas”, añadió.

Sin embargo, pese a sus explicaciones, la pena inundó a sus fanáticos. Y compañeros como Andrés Caniulef le entregaron emotivos mensajes.

“Hace un par de días, una señora -que tiene un carro de ventas afuera del BancoEstado en Gran Avenida- me pidió encarecidamente que te enviara saludos. Me contó que se levantaba a esa hora, a las 5 de la mañana y que tú “la Fran” eras su mejor compañía. No solo cumplo con entregarte su cariñoso saludo, también doy cuenta de cómo cambiaste las madrugadas de ella y la de muchos otros, que despertaban junto a tu carisma y tu cálida voz. Hechos, no palabras”, le escribió.

De esta forma, la querida periodista se despidió de quienes disfrutaron con ella de levantarse tan temprano por Mega. Un adiós que, según lo que la misma Francisca aseguró, no será para siempre”.