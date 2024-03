“Muerta en vida”: Exmodelo de Sábado Gigante que estuvo dos años encerrada logró escapar

El caso remeció a todos hace algunos días. Una conocida exmodelo de Sábado Gigante estaba, hace dos años, encerrada en su casa por decisión de su hermano.

La mujer recibía ayuda de sus vecinos en este verdadero secuestro, donde no podía salir ni menos tenía cómo abastecerse.

De hecho, los mismos residentes del lugar, le lanzaban alimentos por la ventana, e incluso hicieron una protesta en el frontis de su casa, pidiendo su liberación.

Un hecho que fue abordado por el matinal Contigo en la Mañana, quien dio cuenta de la denuncia. Y este jueves, revelaron el feliz desenlace.

Exmodelo de Sábado Gigante y su testimonio

Así, el programa de CHV arribó hasta Placilla, lugar donde mostraron a Pilar, de 63 años, al fin libre. Y contó todo su calvario.

“Pasaron muchas cosas… Les quiero agradecer a ustedes, porque se fue dando todo cuando ustedes aparecieron. Se empezó a mover el Cesfam, el alcalde, como que se asustaron en el fondo”, fue lo primero que dijo.

Y agregó que “me sentía muerta en vida” y que el personal municipal la fue a evaluar y que “me encontraron excelente”.

Luego, reveló que “esto empezó el 2019. Mi hermano, a los dos meses de fallecer mi madre, me quitó las llaves de la casa porque, según él, caminaba con las piernas a la rastra…”.

“Cuando jubilé a los 60 años, pasarían 7 meses y mi hermano, a chantaje y amenazas, me quita la cuenta RUT y ahí empezó a traer mercadería y me puse firme, para que me trajera lo que le pedía… Tan ridículas las razones por las que mi hermano me quitó todo”, añadió.

De esta forma, la exmodelo de Sábado Gigante y ex Miss Chile ahora es libre. Y sus vecinos son los más felices de haber logrado que Pilar pueda tener una mejor vida.