Presidente del PC evita calificar de dictadura al régimen de Maduro en Venezuela: oficialismo y la oposición arremetieron contra sus dichos

Durante la jornada de este martes, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la postura de la colectividad con respecto al régimen liderado por Nicolás Maduro en Venezuela. Todo esto, luego de que el PC fuera criticado por la oposición en el marco de la investigación por el secuestro y asesinato contra el exmilitar Ronald Ojeda.

Bajo ese contexto, en conversación con Radio Cooperativa, se habló sobre el régimen venezolano de Nicolás Maduro el cual fue calificado como dictadura. Ante ello, Carmona refutó diciendo que “me obliga a decir que algunos han calificado. Para por lo menos salvar la excepción”.

Posteriormente, le preguntaron al presidente del PC: “¿Para salvar la excepción de ustedes?”, a lo que Lautaro Carmona, a lo que este respondió “sí, claro a mucha honra”.

“Nosotros no defendemos nada. Nosotros reivindicamos la existencia de los procesos de cada pueblo. Nosotros no defendemos nada, defendemos nuestra política en Chile”, declaró Carmona.

Dichas declaraciones de Lautaro Carmona sobre el régimen de Maduro, fueron fuertemente criticadas tanto por la oposición como por el oficialismo.

Las reacciones del oficialismo

Por parte del oficialismo, las reacciones no tardaron en llegar. El diputado del Partido Liberal (PL), Luis Malla, indicó que “para el Partido Liberal el régimen de Maduro siempre va a ser considerado una dictadura. No podemos mirar a medias tintas, y no podemos hablar tampoco a medias tintas de una dictadura brutal, que es una dictadura de hambre, una dictadura de muerte”.

En tanto, Daniel Manouchehri, diputado del PS, sostuvo que “Venezuela es una dictadura, el señor Maduro es un dictador y los socialistas hemos defendido la democracia y hemos defendido los derechos humanos en Chile y en todos los lugares del planeta. Nosotros creemos que ningún actor político puede caer en el error de pensar que hay dictaduras buenas y dictaduras blandas (…) creemos que es una dictadura y que se violan los derechos humanos, pero trasladar ese debate a el seno del debate político en Chile es traernos un conflicto en nuestro país”.

La arremetida de la oposición

Por otro lado, los representantes de la oposición se manifestaron de la misma forma en contra de los dichos del presidente del PC.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Frank Sauerbaum, planteó que “respecto a los derechos humanos y a la democracia en el Partido Comunista son selectivos porque solamente son exigibles los países que no son cercanos a su ideología. Cada vez que se le pregunta por China, por Cuba o por Venezuela, el Partido Comunista trata de diluir la conversación y dice que respeta el destino y la determinación de los pueblos”.

Por su parte, el diputado de Evopoli, Jorge Guzmán, declaró que “la lealtad del Partido Comunista no está con los chilenos. Es un partido que tiene vínculos directos con la dictadura venezolana, por eso no sorprende que los defiendan. El Partido Comunista no es democrático, nunca ha renunciado a la violencia como vía de acción política y lo demostraron durante el estallido de 2019, cuando quisieron derrocar al expresidente Sebastián Piñera.