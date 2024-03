Miguel “Negro” Piñera se sincera a casi un mes de la muerte del expresidente Sebastián Piñera: “Cada día se pone peor”

Santiago

En pocos días se cumplirá un mes de la trágica muerte del expresidente Sebastián Piñera, quien perdió la vida luego de que el helicóptero que pilotaba se estrellara en el Lago Ranco.

En este contexto, el hermano del empresario, Miguel “Negro” Piñera, reveló las sensaciones que existen en torno a la ausencia del exmandatario.

En concreto, Miguel conversó con LUN sobre cómo ha estado sobrellevando el fallecimiento de su hermano, y entregó detalles sobre su proceso de duelo.

“No estoy actuando, suspendí todas mis presentaciones de Arica a Punta Arenas. No he querido subirme al escenario todavía. Creo que no es el momento. No he salido de la casita. Este miércoles se cumple un mes y hay misa”, comenzó diciendo.

En estos días, el músico recuerda a diario a Sebastián, y lo ha dejado muy claro a través de sus redes, espacio en el que suele compartir recuerdos. “En estos momentos difíciles me hace bien recordar las canciones que grabé cuando joven. Estamos muy tristes y cada día se pone peor”, indicó.

El rubro del hermano del ex mandatario lo aleja de los sectores políticos, lo que lo ha llevado a ser querido por distintos sectores de la población.

“Gracias a Dios, yo soy transversal y la gente me quiere. Siento puro cariño de todos lados. Soy muy agradecido de mi país, de mi gente”, explicó Miguel.

“Ahora con la muerte de mi hermano querido es impresionante la cantidad de pésames que me han dado. Me han escrito por WhatsApp, por Instagram, por todas mis redes”, finalizó el cantante.