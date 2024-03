“Le di un abrazo y estaba como sudadito”: Alison Mandel revela cómo se gestó su fotografía con Alejandro Sanz

En la primera jornada del Festival de Viña del Mar, la comediante Alison Mandel logró un triunfo destacado al lograr poseer cuatro gaviotas, convirtiéndose así en la primera mujer en lograr esta hazaña, considerando sus presentaciones anteriores en 2018. Un episodio curioso y emocionante ocurrió cuando se encontró con el reconocido cantante Alejandro Sanz, quien se presentó en la Quinta Vergara antes que ella.

En su podcast Primerizas, que comparte con Chiqui Aguayo, Alison Mandel reveló detalles detrás de una fotografía que se tomó con Alejandro Sanz y que compartió en sus redes sociales. La comediante describió la escena, destacando la amabilidad y simpatía del cantante español. “Es amoroso con una sonrisa maravillosa”, expresó Alison, quien capturó ese momento justo cuando Sanz se bajaba del escenario, aún sudado después de su presentación.

Alison Mandel recordó el instante previo al encuentro, cuando se encontraba nerviosa y ansiosa antes de subir al escenario. Mientras Sanz estaba rodeado de personas que buscaban obtener una foto con él, la comediante decidió hacer la diferencia y solicitó educadamente la oportunidad de tomarse una fotografía con el reconocido artista.

Su encuentro con Alejandro Sanz

En medio de la multitud y con la negativa inicial de uno de los guardias de seguridad, un productor del Festival de Viña intervino para facilitar el encuentro. Gritando que Alison era la próxima artista en el escenario, logró captar la atención de Alejandro Sanz, quien detuvo su camino para verificar la situación y accedió amablemente a tomarse la fotografía con la comediante.

“Le digo al guardia de Alejandro Sanz: ‘Hola, soy la artista que viene a continuación, ¿me puedo sacar una foto con Alejandro?’. (El guardia le dice) ‘¡No!’ y me empujó. Yo dije no voy a dejar que esta huea me afecte y me fui para atrás”, recordó Alison.

A pesar de la inicial negativa del guardia, la intervención del productor y la cortesía de Alejandro Sanz permitieron que Alison Mandel obtuviera la ansiada foto. La comediante compartió el abrazo que le dio el cantante español y cómo disfrutó del gesto amistoso del cantante.

“Yo le digo ‘hola’ y me dice ‘pero, dame un abrazo’. Le di un abrazo y estaba como sudadito, y ese abrazo te lo disfrute. Me abrazó y me dijo: ‘es que te va a ir de maravilla. Yo ahora voy de camino a verte en el camarín, el escenario es tuyo’. Mentira, pero igual me gusta que me haya mentido”, cerró.