El artista argentino Trueno fue el encargado de cerrar la edición 63° del Festival de Viña este 2024, donde desató la euforia de los asistentes con una energética presentación.

Uno de los momentos más relevantes de su show fue cuando incluyó un potente mensaje con el que buscó unificar los lazos entre los ciudadanos latinoamericanos, justo antes de interpretar su conocido tema “Tierra Zanta”

“Algo que me parece importante decir, generalmente en la sociedad tratan de dividirnos mucho, con el futbol, con la política, con la diferencia. Para mí los chilenos son mis hermanos y al fin y al cabo somos todos latinoamericanos”, comenzó.

Luego de presentar dicha canción, Trueno prosiguió con un desafiante discurso político: “Acuérdense, Chile, Argentina y el resto de Latinoamérica son hermanos. Sin miedo digo que me c... en Videla, me c... en Pinochet y en todos los dictadores”, expresó a viva voz sobre la Quinta Vergara.

El hecho generó rápidamente la ovación de parte de los asistentes y también marcó la salida de los animadores para darle su Gaviota de oro.

“Nunca, ni olvido, ni perdón, escuchaste. Muchas gracias Chile. Latinoamérica en la casa, somos hermanos. Ni el fútbol ni la política nos separa”, lanzó al final de su mensaje, justo antes de la entrega del galardón.

"Acuérdense: Chile, Argentina y el resto de Latinoamérica, somos hermanos. Y sin miedo a Dios: me cago en Videla, me cago en Pinochet y en todos los dictadores. Nunca más, ni olvido ni perdón, ¿escuchaste?"#Trueno cerrando #Viña2024 pic.twitter.com/Bsj89O4iRu — Paulo Quinteros (@DrMalo) March 2, 2024

Con un show que finalizó pasadas las 2.30 de la madrugada, el artista se mostró agradecido con la energía del público chileno en conversación con ADN. cl.