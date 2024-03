Javiera Contador comparte sentido mensaje tras su paso por Viña 2024: “Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación no fue buena”

Durante la tarde de este sábado 2 de marzo, Javiera Contador compartió un sentido mensaje a través de sus redes sociales para referirse a su frustrado paso por el Festival de Viña 2024.

Cabe recordar, que la actriz y comediante nacional se presentó el pasado lunes en la Quinta Vergara tras el show de Andrea Bocelli, ocasión en la que el público viñamarino no tuvo piedad al demostrar mediante reiteradas pifias su descontento con la rutina de Contador.

Tras el complejo momento vivido sobre el escenario, Javiera Contador utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer sus sensaciones luego de su paso por el Festival de Viña 2024.

El sentido mensaje de Javiera Contador

“Lo primero que quiero agradecer son las infinitas demostraciones de amor y apañe en todas sus formas y expresiones”, comenzó declarando la comediante.

Posteriormente, Contador abordó de lleno su paso por la Quinta Vergara. “Yo, más que nadie, tengo claro que mi presentación en viña no fue buena. La semana previa para mí también fue durísima. Los medios se ensañaron a partir de un episodio y eso me afectó. Obviamente, uno entiende que son las reglas del juego, que siempre ha sido así y que el escenario es el espacio donde uno puede demostrar trabajo, talento, etc. Yo honestamente, fui incapaz”, puntualizó.

“Tener que entrar al escenario con una situación totalmente desbordada que nadie sabía cómo calmar, con una Quinta Vergara muy enojada me descolocó totalmente. No hice mi rutina. Apenas unas partes muy inconexas, sin gracias, sin mucho sentido (¡y al comienzo sin mucha agua!)”, declaró Javiera Contador.

Tras ello, la comediante fue enfática al expresar: “Comprendo que yo no puedo hacer humor en esas condiciones. Simplemente no puedo. Y no lo digo para echarle la culpa al resto, al contrario; asumo y reconozco que yo no tengo esa capacidad. Nunca voy a ser graciosa en esas circunstancias (y no es por falta de compromiso. Yo les prometo que di la vida en el intento”.

Las felicitaciones a sus colegas

Algo que no pasó desapercibido en el mensaje de Contador, fueron sus felicitaciones a los comediantes que triunfaron en Viña. “Felicitaciones a Alison, Lucho Slimming, Lucho Miranda, Sergio y Alex. Comediantes que se subieron al mismo escenario y si hicieron un lindo trabajo”, comentó.

Por último, la comediante concluyó su mensaje manifestando que “volveremos con más punch y les prometo que más divertida (al menos que la última vez). Besos y abrazos. Humor y amor siempre”.