Jarry y su autocrítica tras quedar eliminado sorpresivamente en el Chile Open: “Tomé malas decisiones. Me hubiese gustado elegir lo opuesto”

Un durísimo resultado se dio este viernes en los cuartos de final del Chile Open 2023, ya que el defensor del título, Nicolás Jarry, cayó de manera sorpresiva ante el 140° del mundo.

El francés Corentin Moutet, proveniente desde la qualy, superó al nacional en dos sets y se metió en la ronda de los cuatro mejores, en un duelo donde “Nico” era el amplio favorito.

Jarry tuvo todo a su favor para ganar ambos sets, sirviendo 5-4 en el primero y 5-2 en el segundo, pero de manera increíble no logró cerrar ninguno y se terminó despidiendo del campeonato cayendo por 7-6(5) y 7-6(3), en un duelo para el olvido.

Lo del chileno terminó siendo una farra, considerando que estuvo con ventaja en el marcador en ambos sets, con el público apoyándolo y con todo a su favor para meterse en semifinales, pero desperdició todas las opciones y se quedó sin poder defender el título que logró el año pasado.

Mea culpa de Jarry

“Tomé malas decisiones. Son decisiones del momento. Me hubiese gustado elegir lo opuesto”, señaló la raqueta número uno de Chile, aprovechando de agradecer por el apoyo.

En esa línea, añadió que “siempre he estado agradecido del esfuerzo de mis tíos y mis papás. Primero por los challengers y ahora por este ATP. Si no fuera por este torneo pasaría menos en Chile. Me siento afortunado de tener a mi familia. Me hubiera gustado poder seguir en carrera”.