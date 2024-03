Después de su deslumbrante actuación en la última noche del Festival de Viña del Mar 2024, el mago chileno Jean Paul Olhaberry respondió con gratitud y humildad al ser comparado con el vocalista de Coldplay, Chris Martin.

En una entrevista exclusiva con ADN.CL, el artista galardonado con Gaviota de Plata, comentó sobre este inesperado comentario multiplicado en redes sociales.

Me imagino a Chris Martin en este momento preguntándose por qué es TT en Chile a causa de un mago #Vina2024 pic.twitter.com/zyf3RxZwI9 — Jelous Kitty 🌸🐞🐈🐈🐈🐈🐾 (@JellouKitty) March 2, 2024

Él me recuerda demasiado a Chris Martin y más encima le ponen Coldplay jaksjskdf 🥹#Vina2024 pic.twitter.com/qL7cut8uJd — яσмιηα ναℓєяια (@lar0mie) March 2, 2024

“Me lo habían dicho antes, me lo habían mencionado una que otra vez. Me gusta Coldplay mucho, así que es un honor, es un piropo, digamos. Y bueno, lindo piropo, gracias a todos los que... un crack Chris Martin”, expresó el mago.

Con su habilidad para conectar con la audiencia y transmitir emociones a través de la magia, Jean Paul Olhaberry dejó una huella imborrable en Viña del Mar 2024 con un impresionante truco que le valió Gaviota de Plata.