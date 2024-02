Lollapalooza Chile 2024: estos son los horarios para cada presentación

Cada vez falta menos para el Lollapalooza Chile 2024 y los fanáticos se mantienen atentos a cada noticia relacionada al gran evento y las novedades sobre sus artistas favoritos.

Estamos hablando de uno de los shows más importantes del país, reuniendo a decenas de estrellas de todo el mundo para festejar lo mejor de la música durante todo el fin de semana.

Para este año, la fiesta se llevará a cabo los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de marzo en el Parque Cerrillos. A falta de un par de semanas, los organizadores ya revelaron los horarios de su programación.

Viernes 15

Los encargados de la inauguración serán El Significado de las Flores y Machuca, quienes se presentarán a partir de las 12:30 horas en Lotus Stage y Banco de Chile Stage respectivamente.

El artistas colombiano Feid asoma como cabeza de cartel para esta jornada y se presentará en el escenario Costanera Center (Cenco Malls) a las 20:45 horas.

Otros nombres destacados durante el día son Kenia Os (14:45 hrs. en Cenco Malls), Los Pulentos (17:00 hrs. en Kidzapalooza stage) y León Larregui (15:45 hrs. en Alternative stage).

Los últimos números serán de Meduza y Bresh, ambos a las 22:15 horas en Banco de Chile y Perry’s Stage respectivamente.

Sábado 16

Para esta fecha, la encargada de abrir los fuegos será la cantante nacional Lua Lacruz, quien se subirá al Perry’s Stage a las 12:30 horas esperando encender al público.

El cabecilla de la noche sabatina será Blink-182, quienes dirán presente en el Cenco Malls a las 21:00 horas. Asimismo, entre uno de los artistas más esperado está Chenco Corleone, quien estará en el Banco de Chile stage a las 22:30 horas.

Algunos otros de renombre son Kid Voodoo (16:00 hrs. en Perry’s Stage), Cami (18:00 hrs. en Alternative stage) y Movimiento Original (19:45 hrs. en Alternative).

Domingo 17

Para el último día, el puntapié inicial lo dará LSV en el Perry’s Stage a la 12:30 horas, seguido de cerca por la Orquesta Fach que se subirá a tarima en el Cenco Malls stage a las 12:40 horas.

La cantante y compositora estadounidense SZA será la cabecilla de la cartelera final, con turno a las 21:45 horas en el Cenco Malls stage. Pero también destaca como plato fuerte DJ Who, quien tendrá su show a las 17:15 horas en Perry’s Stage.

The Drive Era y Above & Beyond serán los encargados de encender los focos por última vez en esta edición del Lollapalooza Chile 2024, presentándose a las 22:00 horas en Alternative stage y Perry’s Stage respectivamente.