SLEP Licancabur pide la renuncia de Juan Carlos Aramayo luego de que se revelara que es ‘El pistolero de La Reina’

Fue el viernes pasado cuando diferentes vecinos de la comuna de La Reina dieron aviso sobre un sujeto que paseaba a su perro y, de forma repentina, comenzó a disparar a una señalética frente a un establecimiento educacional.

El incidente, que también fue captado por cámaras de seguridad, fue difundido rápidamente por redes sociales y algunos canales de televisión, generando intriga entre la población.

Posteriormente, y luego de su debido análisis, el sujeto que había sido apodado como ‘El pistolero de La Reina’ fue identificado como Juan Carlos Aramayo Baltra.

Y, bien puede no sonarle a la mayoría, se trata de un arquitecto, lobbista y asesor, que además hasta este lunes se desempeñaba como jefe de la Subdirección de Planificación y Control de Gestión del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Licancabur.

Tras darse a conocerse los hechos, desde el Servicio se le solicitó la renuncia al sujeto. Asimismo, emitieron un comunicado expresando su rechazo a cualquier conducta violenta o ilegal por parte de sus funcionarios y anunciando la renuncia no voluntaria de Aramayo, consigna La Tercera.

En el marco de la investigación y los peritajes, la SIP de Carabineros de la 16ª Comisaría La Reina, en conjunto con el Ministerio Público, se emitió una orden de entrada y registro.

Como resultado, se incautaron dos pistolas calibre 9mm debidamente inscritas; una pistola calibre 7.65, no inscrita y sin encargo. También se encontró un fusil calibre 7.62 debidamente inscrito; 144 cartuchos calibre 7.62; seis cartuchos de salva calibre 7.62; 173 cartuchos calibre 9mm; dos cartuchos calibre 22; cuatro vainas percutadas calibre 7.62M; dos cartuchos de calibre desconocido; y una serie de accesorios, como cargadores o linternas para pistolas.

“Cabe destacar que el propietario del armamento no se encontraba en el domicilio al momento de ejecutar la orden de entrada y registro (...) lamentablemente no se logra la detención de la persona involucrada, no obstante, quien reside en el domicilio pasó detenida por el delito de porte de droga”, explicaron desde Carabineros.