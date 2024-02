Jorge Almirón critica el aforo autorizado para el Colo Colo-Godoy Cruz: “Es una desagradable sorpresa”

Chile

Jorge Almirón, DT de Colo Colo, manifestó este martes en rueda de prensa su descontento por la reducción de aforo que tendrá Colo Colo para recibir a Godoy Cruz en la revancha de la Fase 2 de Copa Libertadores.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorizó un aforo de 30.000 personas, cifra menor considerando que el Estadio Monumental tiene una capacidad para más de 45.000 espectadores.

Por lo mismo, el técnico albo reconoció que “es una lástima que no se pueda llenar el estadio, porque hubiese sido una fiesta. Esto es cuestión de organización, la gente se iba a comportar bien porque entiende el momento que está viviendo el equipo, estoy seguro de que la gente no quiere perjudicar al club. Esto es una desagradable sorpresa para mí. Me pone triste”.

Respecto al partido, el estratega argentino aseguró que no siente presión, teniendo en cuenta las malas campañas que arrastra el “Cacique” en torneos internacionales. “Cuando uno juega con ansiedad o presión, no rinde lo que tiene que rendir, eso lo tengo claro. Este partido es especial, pero no cambia mi postura con los jugadores, no muestro nerviosismo. Colo Colo hace mucho no pasa a la siguiente fase y tenemos la posibilidad de hacerlo”, señaló.

En cuanto a la ventaja de 1-0 que tienen los albos en el marcador global, Jorge Almirón indicó que “no se puede especular con el resultado, jugamos de local y la gente quiere que el equipo salga a ganar. Esto es como una final, porque es todo o nada, así que hay que saber jugar este tipo de partidos, por eso la gente de experiencia es importante. Desde el inicio saldremos a ganar e intentaremos sostener la presión”.

Por último, el DT abordó la posibilidad de pedir un refuerzo más en caso de avanzar de ronda en el certamen continental. “Después se evaluará, obviamente este tipo de partidos te cambia el panorama y se puede planificar diferente. Sí tendremos en cuenta todas las situaciones, pero primer hay que pasar”, concluyó.

