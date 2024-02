Bryan Rabello explica su buen presente en O’Higgins y reconoce que “la ilusión de la selección siempre va a estar”

Chile

En la edición de Los Tenores de este lunes, el panel conversó con Bryan Rabello, la gran figura del reciente triunfo de O’Higgins sobre Colo Colo en el Campeonato Nacional 2024. El volante marcó el gol que le dio la victoria a los celestes.

El mediocampista chileno reconoció que su buen presente se debe a la confianza que tiene con su entrenador, Juan Manuel Azconzábal. “Desde el primer momento que nos conocimos él me planteó lo que quería de mí, lo que yo podía cumplir. Para mí es fundamental el tema de la confianza. Me había costado en todos los equipos donde estuve, porque a veces me ponían y me sacaban, no tenía la confianza, pero con Azconzábal me he sentido bastante cómodo”, señaló.

Respecto a su rol en la cancha, mencionó que “me ha tocado jugar en varias posiciones con el técnico, su idea es que yo siempre esté a disposición del ataque, de poder generar y asociarme con mis compañeros. Eso intento en cada partido. Pero lo que más me gusta es jugar de enganche, a pesar de que esa posición ya no se utiliza mucho”.

También destacó lo que Azconzábal le ha entregado al cuadro rancagüino desde su llegada. “El orden y la confianza es en lo que más se ha basado el técnico, siempre nos inculca eso. Es cierto que no tenemos un plantel amplio, pero tenemos que confiar en lo que tenemos y lo que hacemos, tratamos de sacar provecho de eso en cada partido”, aseguró.

“El año pasado fuimos un equipo muy displicente. El técnico nos pide ser un equipo de ideas claras, que sepa a lo que juega. Para este 2024 nos propusimos hacernos fuertes de local, que nuestra casa sea una fortaleza, ese es el mensaje que queremos entregarle a nuestra gente”, agregó el volante.

Además, Bryan Rabello se refirió a sus objetivos personales para este año. “Hice una pretemporada completa, algo que no hacía hace tiempo, me siento bien físicamente, espero seguir en este camino. Soy de trazarme metas a corto plazo, ir partido a partido, ese es el foco que tengo en este momento”, reconoció.

Por último, mostró deseos por volver a ser considerado en La Roja, después de todos los años que han pasado desde que defendió a nuestro país en Sudamericanos Sub 15, Sub 17 y Sub 20. “Me lo tomo con calma, estoy enfocado en O’Higgins y en seguir mejorando. La ilusión de la selección siempre va a estar, uno trabaja para poder ser una opción. Las cosas vendrán si es que tienen que venir. Yo estoy tranquilo”, concluyó.