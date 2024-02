Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt revivieron “El diablo viste a la moda” y se llenaron de aplausos en los SAG Awards

Santiago

Durante la jornada de los SAG Awards, las estrellas de la película de 2006 El diablo viste a la moda se llenaron de aplausos tras citar a la aclamada película.

Y es que Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt se reunieron en el escenario para presentar el premio al actor masculino en una serie de comedia, entregando al público un hilarante momento lleno de referencias a la recordada cinta.

Tras ser presentada, Streep apareció emocionada y comenzó sus palabras tropezando con el parlante del micrófono y olvidando sus lentes.

Bajo este contexto, la ceremonia se transformó en recreación de la dinámica que caracterizó a la película.

En el momento, Hathaway y Blunt, entraron de inmediato a escena para ayudarla: mientras que la Anne le alcanzó sus lentes, Emily le dio el sobre con el nombre del ganador.

“Es una vieja pregunta: ¿dónde acaba el personaje y empieza el actor?”, dijo Meryl, a lo que Emily respondió: “Como acabamos de ver, Meryl y Miranda Priestly son una especie de gemelas, ¿verdad?”.

“No creo que yo sea nada parecida a Miranda Priestley...” dijo Streep. Sin embargo, Hathaway rápidamente intervino: “No, no, esa no era una pregunta”.

En ese momento, el espíritu de la villana Miranda Priesley se apoderó de la actriz y con un gesto seriedad y desdén absoluto, miró de abajo hacia arriba a Anne Hathaway.

“Por supuesto, avanza a un ritmo glacial. Sabes que eso me emociona”, dijo Blunt.