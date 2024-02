“A mí no me importaba si me chocaban”: el impactante relato del niño que salvó a su familia durante los incendios en Viña del Mar

En Viña del Mar, una familia fue testigo como uno de los integrantes más pequeños, brilló por su valentía y solidaridad en medio de los incendios forestales que afectaron la región de Valparaíso a principios de febrero.

Ostin, un niño de la comuna, se convirtió en un héroe anónimo al tomar medidas audaces para asegurar la seguridad de su abuela, hermana y sobrino durante la emergencia.

La historia de Ostin, dada a conocer en el programa De Paseo, de Mega, destaca cómo el niño se enfrentó al peligro al detener autos que bajaban del cerro para facilitar la evacuación de su familia.

“En una me tuve que poner al medio de la calle y casi me atropellan, le dije al conductor si se podía llevar a mi familia para abajo y que yo me iba caminando. Mi sobrino se estaba desmayando, mi hermana estaba pidiendo auxilio. A mí no me importaba si me chocaban, pero por lo menos que llevaran a mi familia para salvarla”, contó valientemente.

La abuela de Ostin, a quien él cariñosamente llama mamá, describió la situación diciendo que “el viento te jugaba en contra, Ostin se puso al medio de la bajada, paraba los autos y pedía que nos ayudaran. Él es valiente, es nuestro angelito”. La familia enfrentó momentos angustiantes debido al viento y la dificultad para descender del cerro, pero gracias a la intervención decidida de Ostin, todos salieron ilesos.

Ampliar

El pequeño héroe, agradecido de sus abuelos

Ostin, un apasionado seguidor de la Universidad de Chile y aspirante a futbolista, tiene sueños y aspiraciones. Su deseo principal es ayudar a sus abuelos, a quienes agradece por la crianza y las enseñanzas recibidas. Explicó que a su abuela le dice mamá, porque “con mi mamá peleé por muchas cosas y ella, mi abuela, me crio y siempre me dio cosas buenas, me dio mis estudios, me enseñó muchas cosas y me enseñó a ser amable, gentil y nunca ser malo ni irrespetuoso”.

Luego, agregó: “Me enseñó que yo tenía que ser respetuoso (...) Yo pasaba en la calle, me metía en problemas, me suspendieron dos veces del colegio, la que me sacó de ahí fue ella y mi tata”.

Lamentablemente, la familia no solo perdió su hogar en el incendio, sino también la fuente de trabajo de Marcia, la abuela de Ostin, y los implementos de cocina adquiridos a través de un programa Fosis. Después del desastre, la familia se alojó en un albergue y más tarde en un hotel.

Sin embargo, durante la emisión del programa De Paseo, la situación de la familia dio un giro esperanzador. El representante de Casas Colina anunció la entrega de una casa prefabricada, y diversas personas donaron enseres para amoblar la vivienda y respaldar el emprendimiento de Marcia.