“Nos vimos mal en todo sentido, no solo en lo futbolístico”: el crudo análisis de Emiliano Astorga tras la goleada sufrida ante Palestino

El entrenador de Cobreloa, Emiliano Astorga, hizo un duro balance luego de perder por 5-0 ante Palestino por la segunda fecha del Campeonato Nacional 2024.

“Irreconocible el equipo, nos cambiaron al equipo que jugó con Huachipato. Estuvo pasivo, Palestino nos doblegó por todas las líneas. Se nos olvidó todo el trabajo que hicimos. Estábamos erráticos en las marcas y en los pases, cuesta analizar este tipo de partidos, cuando te ves muy mal en todo sentido, no solo en lo futbolístico”, lamentó el DT nacional.

“No había visto al equipo tan errático, tan mal en el uno contra uno, nos vimos muy lentos. En los goles perdíamos las marcas, increíble, no ganábamos los rebotes. Mientras más nos pasaban goles, más nos equivocábamos. No sé por qué este cambio tan brusco. Palestino nos pasó por arriba”, remarcó, frustrado por no haber evitado la derrota pese a aplicar ya en el comienzo del segundo tiempo los cinco cambios posibles por reglamento.

“Ves que llegaban, nos convertían, tratamos de mejorar la parte defensiva o sería una debacle y fue así. Entró el nerviosismo y la inseguridad, pero hay que levantar cabeza. Esta derrota tiene que doler, hay jugadores que tienen que mejorar su nivel para que este equipo sea fuerte”, expresó Emiliano Astorga, apuntando a dar vuelta la página.

“Es la función de nosotros, trabajar bien y levantarnos psicológicamente. No teníamos pensado que nos hicieran cinco goles y sin reacción. No tuvimos reacción, Palestino nos pasó por arriba en todos los aspectos. Me duele haber perdido por tantos goles. Puedes perder, pero no de esta forma, fue muy abrupto. Este no es el equipo nuestro”, dijo.

De todas formas, el DT de Cobreloa apuntó que puede que la solución no llegue con posibles nuevas incorporaciones al equipo. “Pasa mucho por la parte económica, no puedo tomar decisiones si no tienen los recursos”, concluyó Emiliano Astorga en La Cisterna.