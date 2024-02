“Si quiere Boric, que me deporte”: inmigrante venezolana tiene fuerte discusión con Monserrat Álvarez tras ser sorprendida sin licencia de conducir

Una situación tensa se vivió este jueves en una entrevista en vivo en el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión: la conductora de un automóvil, de nacionalidad venezolana, expresó su frustración por la dificultad de obtener una licencia de conducir en Chile. Durante el intercambio, la mujer, que lleva cinco años en territorio nacional, compartió sus desafíos y acusó al sistema de diversos “abusos”.

La fiscalizada comenzó su descargo señalando la necesidad de flexibilidad en los requisitos para poner en regla su documentación en Chile: “El país tiene que ser más flexible para que nosotros pongamos nuestra documentación a derecho. No es que yo no quiera, sino que me piden demasiados documentos”.

La principal preocupación de la entrevistada radica en la solicitud de su título de bachillerato (cuarto medio en Chile) para obtener la licencia de conducir. Explicó que posee dicho título en Venezuela, pero el proceso para obtenerlo en su país natal es complicado. La periodista Monserrat Álvarez intervino:

“Ahí hay un error, porque tu licencia la puedes usar durante tres meses como turista, pero no puedes manejar con una licencia de conducir venezolana durante muchos meses”.

Necesita la licencia para costear sus necesidades básicas

Ante la negativa de poder usar su licencia venezolana durante más tiempo, la conductora se defendió, argumentando que necesita la licencia para trabajar y generar ingresos. “¿Y si yo no puedo manejar ni trabajar, cómo hago para obtener el ingreso para pagar el arriendo, la luz y el agua?”, afirmó.

“Yo trabajo independiente. Yo tengo mis registros y pago impuestos, esto no es venta ilegal, mi problema es la licencia de conducir y que me pide muchos documentos para obtenerla. La otra opción que me dan es sacar otro cuarto medio acá, después de que uno es profesional”, agregó después.

Cuestionó al Presidente Boric

La situación escaló cuando la entrevistada expresó su enojo hacia el Presidente Boric y acusó que desde que él asumió el Gobierno, todo se complicó.

El diálogo subió de tono cuando Monserrat Álvarez le comentó: “Tú estás súper enojada con Chile...”. A lo que la venezolana respondió: “Lo reconozco, estoy enojada con Boric porque desde que está en el gobierno todo se complicó, las ventas se cayeron y yo no me voy a callar. Si quiere Boric, que me deporte”.

Y la tensión en la entrevista aumentaba mientras la conductora venezolana no dejaba hablar a Monserrat. “Es que si me dejas hablar... ¿Tú no encuentras razonable que a una persona le pidan documentos para tener licencia y que no se deba dar a ciegas cuando no se saben antecedentes sobre ti? La seguridad también depende de esto”, expuso la conductora del matinal.

Sin embargo, la inmigrante no cedió. “Sí, pero están persiguiendo a los trabajadores... ¿Y los delincuentes que andan haciendo cosas indebidas? A eso quiero llegar”, le respondió a la periodista. No obstante, Monserrat Álvarez tampoco desistió con su punto: “¿Cómo el carabinero va a saber que eres una persona honrada? Tienen que pedirte documentos”.

No le parece bien sacar cuarto medio en Chile

Más adelante, la conductora de Contigo en la mañana le sugirió a la entrevistada que seguir las reglas del Estado chileno, como obtener el cuarto medio en Chile, podría ser más factible que esperar documentos de Venezuela. “Si quieres la licencia, vas a tener que seguir las reglas del Estado chileno. Tienes que estudiar online en el plan del Mineduc, cuatro meses, para rendir un examen libre. Has tenido cuatro años para hacer esto”, indicó Monserrat Álvarez.

Pero la conductora venezolana lejos de ceder, le contestó lo siguiente: “Tú lo dices porque eres chilena”. Ante lo que la periodista dijo que “hay chilenos que no tienen cuarto medio...”. Y aún así, la fiscalizada insistió: “Tienen que hacer una excepción”.

Finalmente, la conductora venezolana agregó que “no pueden ser los mismos requisitos porque nosotros vinimos con condición de refugiados. Yo salí obligada de mi país o si no estaría allá, conduciendo en mi tierra. No estoy de acuerdo contigo”.