Pamela Díaz anticipa su participación en “Contigo en la Mañana” junto a Roberto Cox durante Viña 2024: “Qué rico que esté”

A medida que se avecina el Festival de Viña 2024, Pamela Díaz, también conocida como “La Fiera”, se prepara para ser una figura destacada en la televisión chilena durante la temporada festivalera. Después de su participación en Tierra Brava, la carismática animadora se embarcará en varias apariciones televisivas y generará contenido exclusivo en su canal de YouTube.

La agenda de Pamela incluye tres canales de televisión, comenzando con una participación especial en el programa Noche Cero Especial, que se transmitirá por TVN y Canal 13 los días 23 y 24 de febrero. Posteriormente, a partir del 26 de febrero, se unirá al panel del matinal de CHV, Contigo en la Mañana, donde compartirá sus comentarios sobre los pormenores del certamen viñamarino junto a los animadores Julio César Rodríguez, Monserrat Álvarez y Roberto Cox.

En una entrevista con TiempoX, Pamela Díaz compartió sus expectativas para esta nueva edición del Festival de Viña: “Solo sé que lo voy a pasar increíble. Para mí es una rica experiencia volver al canal donde yo más me siento cómoda, donde lo paso bien, donde trabajé varios años en el matinal”.

Su primer trabajo con Monserrat y Roberto

La Fiera expresó su entusiasmo por trabajar con Monserrat Álvarez por primera vez, destacando la parte lúdica de la animadora y anticipando una buena química. “La Monse es una persona con la que tenía ganas de trabajar. Creo que la única vez que pude comunicarme bien con ella, fue cuando una vez la entrevisté para una marca. Y me maté de la risa”, afirmó.

“Creo que tiene una parte lúdica que todavía no saca tan a flor de piel, porque obviamente está haciendo un matinal y tampoco hay espacio para ser tan lúdica. Pero me parece una persona inteligente, dinámica, atrevida y creo que con ella puedo funcionar bastante bien”, añadió.

También habló sobre su experiencia previa con Roberto Cox, señalando una conexión especial que surgió durante un episodio de Sin Editar. “Bueno, con Roberto tampoco he trabajado, pero hay una cosa que se formó, una química especial o, por lo menos yo lo sentí así, el día que hicimos el Sin Editar, que fue muy divertido. Ahí vieron a un Roberto Cox que es tal cual como es en su intimidad. Yo disfruté muchísimo ese capítulo”, sostuvo.

“Como yo estoy soltera, él está soltero y nos llevamos bien, no tenemos ningún problema en publicar cosas. Y como que todo el mundo cree que hay casi un coqueteo, un romance, no, no hay nada. Yo en verdad que voy a un matinal que me encanta y qué rico que esté Roberto Cox, porque yo sé que nos vamos a llevar increíble”, añadió.

Confía en la que química que tiene con JC

Con respecto a su colaboración con Julio César Rodríguez, Pamela Díaz mostró confianza y afirmó que trabajar con él la potenciará en su forma de ser: “Con Julio César, donde yo trabajé con él es una persona que me suma, que tengo clarísimo que con él voy a potenciarme siempre en mi forma de ser yo, Pamela Díaz”.

Pamela ve este regreso a la televisión como un lindo desafío y se siente cómoda con las decisiones que ha tomado en su carrera: “Hace mucho tiempo que no estoy en televisión. Y creo que si hoy día me siento preparada para volver un rato, es porque estoy cómoda en las cosas que yo estoy haciendo”.

Con su característico estilo directo y auténtico, Pamela Díaz se prepara para ofrecer entretenimiento de calidad durante el Festival de Viña 2024, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la pantalla televisiva chilena.