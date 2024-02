“Veo que hay ánimo de colaborar”: Gobernador Orrego valora labor de alcaldesa Hassler en erradicación del comercio ambulante

Este miércoles, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego (DC), valoró la voluntad política de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en el trabajo por la recuperación de los espacios de la comuna y por la labor en temas de seguridad.

El gobernador asistió a Contigo en la Mañana de Chilevisión, donde se tocaron diferentes puntos de la actualidad política chilena. En un momento, la conductora del espacio, Monserrat Álvarez, le consultó: “¿Qué opina de la gestión de Irassi Hasler, gobernador?”.

“Mira, yo no opino de los alcaldes y alcaldesas con quienes tengo que trabajar todos los días. Obviamente, hay cosas que uno está 100% de acuerdo, otras que no tanto, pero mi rol como gobernador es trabajar con todos los municipios, incluido el de Santiago, para mejorar la situación de nuestra ciudad en todos los planos”, comenzó respondiendo, intentando no continuar con el tema.

Pero Álvarez se mostró inconforme e insistió. “Se lo planteo de otra manera: Hay una crítica, por ejemplo, que no ha habido voluntad de controlar el comercio ambulante”, perseveró.

Ante esto, el Gobernador retomó y fue enfático en demostrar el trabajo realizado por Hassler, en términos de erradicación del comercio ambulante. Además, comentó que, a pesar de las políticas públicas que ha tenido con la alcaldesa, hay cosas que valora de su gestión en este último tiempo.

“Se dijo que no se podía erradicar el comercio ambulante del Paseo Ahumada. Bueno, se implementó un proyecto de seguridad, impulsado por el municipio, que si tú, hoy en día, recorres el Paseo, te vas a llevar una sorpresa, porque, efectivamente, lo han logrado hacer. Cuando hay voluntad política, se puede, y eso lo valoro”.

“Ha sido muy colaborador en la implementación”

También, Orrego apreció el ánimo colaborador de la jefa comunal con el proyecto, donde participan cuatro municipios, Nueva Alameda, el que busca reparar la principal arteria vehicular de la región. “Yo reconozco que el municipio ha sido muy colaborador en la implementación de un proyecto que significa hacernos cargo de todo el legado del estallido”, dijo.

“Ayer partimos un proyecto de conservación de cerca de 14.000 metros cuadrados de veredas y, también, de calle. O sea, yo siento que en esta materia los ciudadanos de la Comuna de Santiago harán su valoración particular en cuanto a toda la gestión, pero yo por lo menos, como gobernador, en las cosas que estamos impulsando, veo que hay ánimo de colaborar”, finalizó el gobernador regional.