“Sin justicia no hay descanso”: padres de niñas y niños fallecidos en balaceras realizan manifestación fuera de La Moneda para pedir más seguridad

Marcha “Sin justicia no hay descanso”

Durante la mañana de este miércoles, padres y familiares de niñas, niños y adolescentes que fueron asesinados en balaceras se reunieron a las afueras del Palacio de La Moneda para manifestarse contra la inseguridad en las calles y exigir justicia por sus seres queridos.

De esta forma, las familias afectadas fueron convocadas bajo el slogan “Sin justicia no hay descanso”, con el objetivo de hacerle llegar una carta al Presidente Gabriel Boric en la que dejan de manifiesto su preocupación ante la impunidad y la falta de persecución contra los responsables de los graves crímenes.

En esa línea, los manifestantes acusaron la falta de preocupación por parte de las autoridades y que las investigaciones de los casos no avanzan. Asimismo, dijeron sentirse abandonados por el sistema y no recibir ningún tipo de apoyo.

En la marcha, estuvieron presentes los padres de Agustina Chacón, niña que murió producto de una balacera en Maipú a inicios de año. En conversación con La Segunda, su padre sostuvo que “la única forma en que se puedan lograr cosas es saliendo a la calle. Si no, esto va a seguir calando y no va a parar. A mucha gente no le gusta en su momento, pero esto ya se escapó de las manos (...) Espero que el Presidente tome las medidas pertinentes para que se acabe esto”.

Según datos de la Defensoría de la Niñez, 38 menores de edad murieron baleados en 2023, y el 2024 ya suma al menos tres menores de edad asesinados por armas de fuego.