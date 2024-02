Nueva estrategia de estafa: Usan rostros y voces del Presidente Boric, Leonardo Farkas y Daniel Matamala para engañar gente en la web

Una preocupante técnica de estafa se ha comenzado a viralizar por los portales digitales, donde empresas falsas utilizan la imagen de diferentes rostros televisivos y autoridades de gobierno que han sido modificados con inteligencia artificial con la intención de hacer caer a gente en inversiones ficticias.

Personajes de la TV como Leonardo Farkas, los periodistas Ramón Ulloa y Daniel Matamala y el mismo Presidente de la República, Gabriel Boric, son algunos de los que han sido víctimas de la usurpación de su imagen para promover mensajes como “gane un suelto de por vida comprando acciones” o “duplique su dinero en un solo click” en videos difundidos por las redes.

Uno de los últimos videos asociados a la supuesta compañía petrolera “Oil Profit”, muestra justamente a estas tres figuras, donde sus voces son alteradas con el uso de la IA para lograr su timbre similar y que pase desapercibido por las posibles víctimas de la estafa.

El modus operandi de esta nueva estafa es que al hacer clic en los mensajes que llevan estos videos, se les solicita a los usuarios su información personal, como sus contraseñas o cuentas bancarias, para luego extraerles el dinero.

Al respecto, el multimillonario Leonardo Farkas señaló para el diario La Segunda que “llevo muchísimos años denunciando a todos estos estafadores que se aprovechan de la gente que, en su gran mayoría, no están al tanto de cómo funcionan las redes, ni internet. Les recuerdo que no hace tanto luché para tratar que exista internet para todos y la gente que recién entra a la red, no sabe, y lógico en esas cosas, con la esperanza de recibir algo y mejorar sus vidas”.

Farkas recalcó que ha intentado en varias ocasiones tomar acciones legales, pero que “es muy difícil con las leyes existentes en Chile. Yo si logro con mis recursos: investigadores privados, contactos en Estados Unidos con Facebook, Twitter y otros, notarios en terreno y que certifiquen cada post, ya que muchos, al darse cuenta, cambian de cuenta y de IP. Y todo de nuevo y después de meses y meses, demostrando casos específicos de gente que perdió su trabajo, su vivienda, etc, para recién ahí poder hacer algo, y al final del día, si resulta que quienes cometen estos delitos no tienen recursos, no se saca nada, ni hay penalidades. Lo máximo que he logrado son trabajos comunitarios (que ni se terminan realizando) y muchos de estos delincuentes son menores”.

Por su parte, el periodista de Chilevisión, Daniel Matamala, comentó que ha advertido a Google cuando ve los avisos y eventualmente son bajados, pero al tiempo suben más avisos.

“Me parece que las políticas de Google y Meta son absolutamente insuficientes, porque son siempre reactivas. Son una reacción (bastante lenta, además) una vez que ya se han producido los avisos con engaños, falsedades y estafas. Eso es muy grave, y serán cada vez más graves con el avance de los deepfakes y programas de IA”, comentó Matamala.

En tanto, desde Presidencia comunicaron al medio que se encuentran al tanto de la situación y que están recabando antecedentes, para tomar las acciones correspondientes.