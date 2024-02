Exalcaldesa UDI de San Bernardo, Nora Cuevas, declaró en Fiscalía como imputada por fraude al fisco: “He sido víctima de injurias y calumnias”

La exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas, concurrió durante esta jornada a la Fiscalía Oriente para declarar por segunda vez en calidad de imputada por el presunto delito de fraude al fisco.

Esto luego de que en 2017 la Contraloría detectara que la cuenta corriente en la cual se recibían fondos de Subvención Escolar Preferencial, esta no contabilizaba dineros, pese a que debería tener, al menos, $9.000 millones.

Tras declarar, Nora Cuevas afirmó ser víctima de “injurias y calumnias”, indicando además que durante la investigación autorizó y entregó el acceso de su cuenta de correo institucional. “He sido víctima de hartas injurias y calumnias, pero mi ánimo es, más que nadie, que se aclare esta situación”, señaló.

“Esperaba con ansiedad mi segunda declaración. Estamos entregando toda la documentación de respaldo, así que yo muy tranquila, confiada en que hice lo mejor que pude por mi comuna, y demostrar que nuestras acciones estaban absolutamente respaldadas”, agregó.

“Lo importante es que aquí no hay platas gastadas en otras cosas que no correspondan al área de educación, y eso es lo que me tranquiliza”, afirmó la exjefa comunal.

Cabe recordar que en el año 2020, Cuevas dejó su cargo en el municipio para asumir como diputada, puesto que había quedado libre luego de que Jaime Bellolio aceptara ser vocero de Gobierno.

Por este caso, tanto el municipio de San Bernardo como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) han presentado querellas por los delitos de malversación de caudales públicos, desfalco y fraude de subvenciones.