El recién pasado fin de semana se llevó a cabo el NBA All Star 2024 y nos dejó varios momentos interesantes para repasar. En sus diferentes exhibiciones pudimos ver al mejor básquetbol de su máxima expresión.

Conforme a la programación del evento, todo comenzó el viernes, 16 de febrero, con el Celebrity Game. En el juego pudimos ver a diferentes famosos como Anuel AA, Jennifer Hudson, Micah Parsons y Gianmarco Tamberi entre los más destacados.

El marcador final fue de 100-91 con el Team Shannon imponiéndose ante el Team Stephen A. Como era de esperarse, las estrellas de la NFL tuvieron grandes actuaciones y fue Micah Parsons (Dallas Cowboys) quien se consagró como MVP del partido.

Más tarde llegó el turno de los novatos de la National Basketball Association y los jugadores de la G-League en el Rising Stars Challenge, instancia en la que tuvimos el primer vistazo de Victor Wembanyama y Jaime Jaquez Jr.

Hay que recordar que este concurso se define mediante un cuadrangular y fue el Team Jalen quien se coronó como monarca venciendo en la final al Team Detlef por 26-13.

El equipo estuvo dirigido por Jalen Rose y tuvo como máxima figura al canadiense Bennedict Mathurin, jugador de los Indiana Pacers, por lo que pudo celebrar de la mejor manera como local.

La segunda jornada del NBA All-Stars

El sábado 17 se desarrolló uno de los shows más esperados cada año, con la posibilidad de ver a diferentes estrellas dando un verdadero espectáculo de su talento.

Todo inició con el concurso de habilidades, donde salieron a la cancha tres equipos, compuesto cada uno por tres jugadores; los seleccionados en primera ronda de Drafts pasados, los dueños de casa y una mezcla denominada los All-Stars.

Luego de exponer su talento con el balón y superar las diferentes pruebas, fue el trio compuesto por los basquetbolistas locales el que obtuvo el primer lugar.

Siguiendo con el show, se desarrolló el concurso de triples, donde participaron Malik Beasley, Jalen Brunson, Tyrense Haliburton, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns, Trae Young y Damian Lillard, quien llegaba como defensor del título.

Tras ir avanzando en las rondas eliminatorias, ‘Dame’ se impuso también en las instancias finales que fueron muy parejas. Así, consiguiendo 26 puntos con mucha emoción, y sobre la hora, repitió como campeón marcando un hito al ser el monarca por dos años consecutivos.

El festival de lanzamiento a distancia continúo con un acto especial y nunca antes visto, con los dos mejores exponentes de la historia de la NBA y la WNBA.

Stephen Curry y Sabrina Ionescu se vieron las caras bajo el mismo formato del concurso de triples con un fin de beneficencia económica, pero también entregando un mensaje en la integración de este tipo de eventos y, por su puesto, aumentando el nivel de espectáculo.

En definitiva, fue ‘El Chef’ quien se quedó con el cinturón de campeón (al más puro estilo WWE) tras conseguir 29 puntos, a penas tres más que los conseguidos por la jugadora de New York Liberty, quien quiso mantener las distancias NBA y competir en igualdad de condiciones.

Como cada año, uno de los platos fuertes del NBA All Star Weekend es el concurso de volcadas/mates, y este 2024 no fue la excepción, con momentos icónicos aunque no exento de polémicas por el jurado.

Los concursantes fueron Jaylen Brown, Jaime Jaquez Jr., Jacob Toppin y Mac McClung, defensor del título. Cada uno contaba con su propia rutina que contemplaba el salto sobre personas, incluso sobre Shaquille O’Neal, combinado con estilo, calidad, fuerza y muchas acrobacias.

En definitiva, fue el joven McClung quien ganó la actividad, repitiendo el resultado del 2023 y también marcando una huella importante. En la final derrotó a Brown.

La jornada final

El broche de oro lo puso el All Star Game, donde vimos a algunos de los jugadores más destacados de la NBA en lo que va de esta temporada 2023-24.

Hay que recordar que, tras varios años, esta vez se volvió al clásico y simple sistema de división entre la Conferencia Este y la Conferencia Oeste. Esto, bajo las capitanías de Giannis Antetokounmpo y LeBron James, respectivamente.

Desde el comienzo fue toda una locura, con un concierto de triples que en muchos pasajes fue liderado por Tyrese Haliburton y con gran eficacia de todos los basquetbolistas que a ratos deslumbraban con magníficas conexiones y anotaciones.

Todo esto fue reflejado en el marcador final que terminó 211-186 a favor del Team Giannis, quitándose la mala racha de encima tras algunas temporadas de monarquía por parte del Team LeBron.