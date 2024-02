Atacama: Colegio de Profesores y apoderados denuncian falta de avances en establecimientos con problemas de infraestructura dependientes del SLEP

Atacama

El regreso a clases de los niños, niñas y adolescentes está a la vuelta de la esquina: según el calendario del ministerio de Educación (Mineduc), el año escolar comienza oficialmente el próximo viernes 1 de marzo, mientras que el ingreso de los estudiantes está agendado para el martes 5.

Pese al inminente retorno, han surgido denuncias por parte de apoderados de la región de Atacama, y también del Colegio de Profesores regional, que apuntan a que algunos establecimientos dependientes del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) han presentado retratos en la calendarización acordada tras la fatídica paralización de 80 días que las y los docentes de la zona llevaron a cabo en 2023.

En algunos de esos mismos casos se ha dado cuenta de obras menores que aún no llegan a puerto, como la reposición de vidrios, de puertas, cambios de enchufes, entre otros.

Pero no es solo eso: una publicación del diario El Mercurio del fin de semana pasado reveló que había casos de establecimientos en los que se hicieron cotizaciones y quedó ahí, nada más. Ello ha derivado, según denunciantes, que algunos inmuebles sean usados para la comisión de delitos, como en los liceos Mercedes Fritis, el José Antonio Carvajal, el Luis Uribe, o las escuelas Maria Luz Lanza o la Laura Robles, donde se han constatado robos y destrozos. En contraste, algunos han estado cerrados desde diciembre, a solicitud del Gobierno central, para la realización de trabajos.

Débora, una apoderada de dos alumnos de la Escuela Pedro León Gallo, enumeró algunos problemas que ella ha podido constatar, como filtraciones de agua que mantiene baños sin utilizar. Ante la exposición de esta situación a la gente del SLEP, le respondieron:

“Cuando se firmó el acuerdo, se suponía que iban a reparar las situaciones. La municipalidad lo reparó y nos pintó las zonas de seguridad. Es como un maquillaje que hicieron: claro, lo repararon. Pero si estoy pidiendo que me reparen el baño y me pinta la fachada de la casa, no es lo que yo requiero. Necesitamos que reparen las cosas. Que nos digan que no hay plata, que no hay empresas, que no hay licitación, que no hay oferentes, esas son las respuestas que recibimos”.

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, precisó que este lunes se llevará a cabo una reunión para consolidar al estado de los colegios y liceos. En esa línea, no descartó acciones judiciales ni futuras paralizaciones como una forma de presionar al Servicio:

“Sin medidas especiales, no vamos a ser capaces de salir de la crisis. Ya está comprometido, desde el punto de vista financiero, el año escolar 2024, pero es evidente que si no hay un cumplimiento, tenemos que activarnos y hacer las acciones correspondientes para que las autoridades cumplan. No solo las herramientas o la forma de presionar es un paro, que está a nuestra disposición; se entrega el evento también desde el punto de vista jurídico. También vamos a explorar esa vía”.

Consultado el Mineduc por esto, hasta el cierre de esta nota no había respuesta.